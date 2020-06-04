“شاهد” أمير قطر يجلط قادة الحصار في ظهور جديد له وضعهم في حرج شديد وهذا ما قاله

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أحدث ظهور له إن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم تتمثل في إمدادات بمعدات طبية وبناء مستشفيات ميدانية.

وأكد الشيخ تميم خلال كلمته في مؤتمر القمة العالمي للقاحات 2020 الذي يعقد في لندن اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، تقديم قطر مساهمة مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات.

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يعلن خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمي للقاحات والذي عقد في #لندن عبر الإتصال المرئي عن تعهد ب20 مليون دولار لتحالف "جافي": قدمنا مساعدات طبية لأكثر من20 دولة خلال أزمة #كوفيد_19 تمثلت بمعدات طبية وبناء مستشفيات ودعم مالي بمبلغ 140 مليون دولار .. pic.twitter.com/z3JxZiy7Kp — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 4, 2020

هذا وتوجه أمير قطر في مستهل كلمته بالشكر للمملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تنظيم المؤتمر، مؤكدا أن هذه الجائحة تمثل تحديا غير مسبوق للإنسانية جمعاء.

وقال إن “العالم وجد نفسه في هذه الجائحة أمام خيارين أحلاهما مر، إما المجازفة بالاقتصاد أو عدم التضحية به والمجازفة بحياة الناس”.

ويمثل ظهور الشيخ تميم وإعلانه عن تبرع قطر بهذه المبالغة الطائلة، إحراجا كبيرا لدول الحصار الغارقة في أزماتها الاقتصادية جراء تفشي الفيروس، بحسب ناشطون رأوا أن قطر وضعت محاصريها في موقف صعب وتخطت جميع آثار الحصار الجائر.

كما أضاف الشيخ تميم بن حمد في كلمته أن قطر لم تألُ جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة، وسارعت لاتخاذ جميع الإجراءات للحد من تأثيرها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلن عن تعهد جديد من دولة قطر بقيمة 20 مليون دولار، دعما للتحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”.

ودعا أمير قطر في ختام كلمته إلى العمل المشترك لضمان العدالة في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لكافة الدول، مجددا دعم قطر لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية لمكافحة جائحة “كوفيد-19” وتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا.