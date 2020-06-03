محامي كويتي يقلب الطاولة على رأس وزير الصحة ووزير المالية ويفضح ما يجري في الكويت باختصار شديد

هاجم المحامي والاعلامي الكويتي، صلاح الهاشم، وزيرا الصحة والمالية في الكويت، منتقداً أدائهما في إدارة الازمات التي تعاني منها الكويت، كاشفاً في الوقت ذاته ما يجري داخل الدولة من إمهال من قبل وزارتيهما.

وقال الهاشم في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “سجلت هذا الفيديو قِبل كورونا بشهر تقريباً، يحكي لي صديق كويتي جراح في ابن سينا، يقول الحال الان أسوأ مما كان عليه حين زيارتك، نريد أحداً يلتفت الى أهل الكويت، من لا يستطيع خدمة اهل الكويت فليرحل غير مأسوف عليه، أموال أهل الكويت لأهلها وليس باعتبارها عمولات وعمليات غسيل!”.

وقال الهاشم في الفيديو: ” زرت أحد أصدقائي في مستشفى الصباح، من الباب الرئيسي إلى المستشفى، كان هناك ازدحام يُذكرني بشارع السالمية أيام العيد، كان هناك سيارات إسعاف أمامي عاجزة عن الوصول إلى المستشفى”.

وتساءل مُنفعلاً: ” أين مدير منطقة الصباح الصحية؟ أين وزير الصحة؟ أين مدراء المستشفيات؟ يوجد تلوث من انبعاث العوادم من السيارات، وإزعاج يؤثر على المرضى، والسيارات تمشي على الأرصفة وتحطم الزرع وتعيق حركة الناس”.

سجلت هذا الفيديو قِبل كورونا بشهر تقريباً.

يحكي لي صديق كويتي جراح في ابن سينا. يقول الحال الان أسوأ مما كان عليه حين زيارتك. نريد أحداً يلتفت الى أهل الكويت. من لايستطيع خدمة اهل الكويت فليرحل غير مأسوف عليه. اموال أهل الكويت لأهلها وليس بأعتبارها عمولات وعمليات غسيل.!!! pic.twitter.com/Qy7iH1gz0I — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) June 2, 2020

وتابع الهاشم: ” ليس من المعقول ألا تجدوا حلاً.. تحركوا وافعلوا شيء، أم أنكم لا تجيدون سوى توقيع 700 معاملة للعلاج في الخارج، هذه أساسيات العلاج، أن تستطيع سيارات الإسعاف أن تصل بسرعة، وأن يكون المكان ملائماً للأشخاص الذين يتلقون العلاج، وليس ملوثاً”.

وروى الهاشم موقفاً آخر في مستشفى آخر قائلاً: “دخلت على مستشفى ابن سينا، لأزور أحد الأصدقاء، هذا المستشفى منذ عام 1981 لم يتم إجراء أي تعديل به، أغلب العنابر قد تم إنشاؤها وبتبرعات رائعة من أهل الكويت”.

واستطرد قائلاً: “تقومون بإنشاء مستشفيات في الأردن ومصر والعراق ولبنان، ومستشفى ابن سيناء منذ 1981 لم تفعلوا به شيء، وهو دور واحد”.

وكشف عن مشهد صادم عايشه بنفسه في أحد الأحياء ، وقال: “الطاقم التمريضي من أفضل ما يمكن، ذهبت وتفاجأت بهم يفترشون الممرات والأرصفة، لماذا تفعلون هذا بالكويت؟ أين نقودنا؟ “.

ووجه كلامه إلى وزير المالية قائلاً: “أوجه كلامي لوزير المالية الذي ذهب هناك وأرحنا منه، نريد وزير مالية ووزير صحة، يلتفت لما يحدث لأهل الكويت، هذه نقودنا، حق وليس منة”.

يُذكر أن الهاشم عضو في جمعية الصحفيين الكويتية، وعضو في جمعية المحاميين أيضاً، وعُرف بآرائه الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقده اللاذع للحكومة ومجلس الأمة، خاصة في قضية استبدال معاشات المتقاعدين، ومنح الصندوق الكويتي للتنمية، وغيرها من القضايا التي أحدثت جدلاً في الكويت.