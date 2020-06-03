ظهر عارياً يتحسس ساقيه.. “شاهد” فضيحة في اجتماع للبرلمان الأوروبي يثير سخرية المترجمين

أثار “لوك فلاناغان”، النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الإعلام بعد ظهوره شبه عاري أثناء جلسة “أون لاين” للجنة برلمانية.

وظهر فلاناغان بالفيديو الذي تم تداوله ورصدته “وطن”، وهو يجلس على فراش مرتدياً قميص أسود فقط، بينما كان الجزء الأسفل من جسده عارياً تماماً، ولم يتوقف عن التحسيس على ساقيه العاريتيين.

Luke Ming Flanagan has had an absolute mare here.



Joined the EU Ag Committee zoom meeting in his jocks after coming back from a run and presumably thinking the camera cut him off at the waist. 🤦‍♂️



Look at Norbert Lins face.



👔🩲 pic.twitter.com/B43xmg3ZSJ — Mícheál Ó Scannáíl (@moscannail) June 2, 2020

وتحدث فلاناغان الذي ينتمي إلى كتلة اليساريين الأوروبيين الموحدين اليساريين الخضر للشمال، عن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده، بينما يُسمع صوت ضحك المترجمين الذين لم يتمالكوا أنفسهم أمام هذا المشهد.

والأغرب، أن فلاناغان برر ماحدث، بأنه كان يرتدي تيشرت قبل دقيقتين من بدء الاجتماع، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة أن يرتدي قميصاً لكي يظهر كرجل محترم.