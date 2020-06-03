“شاهد” “حضن” على غفلة يضع وزيرة إماراتية في حرج شديد على الهواء مباشرة وهكذا كان رد فعلها

وقعت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية “ريم الهاشمي” في موقف محرج، خلال إلقاءها كلمة بلادها في مؤتمر المانحين لليمن، خلال مكالمة فيديو جماعية.

وخلال حديث “الهاشمي” عبر الفيديو، دخل طفلها للغرفة، وخرج عبر الكاميرا بجانب والدته الوزيرة التي كانت تتحدث بخصوص المؤتمر، وقام باحتضانها على غفلة أمام الكاميرا، فتسبب ذلك بإحراج كبير للوزيرة الإماراتية، التي همست لطفلها أن غادر من هنا سريعاً.

وتسبب الموقف بإثارة ضحك عديد من المشاركين في عدة دول، كما ظهر من شاشاتهم، فيما تسبب الموقف بابتسامة الوزيرة واعتذرت عما جرى للمشاركين بالمكالمة.

وجدير بالإشارة بأن المؤتمر المذكور عقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ممثلي الدول عبر اتصال جماعي بالانترنت، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.

ولقي المؤتمر انتقادات عديدة من مستشار في الرئاسة اليمنية وكذلك من جماعة الحوثي، والتي اعتبرت المؤتمر بأنه محاولة سعودية “للتسول” بعدما أفلست، وأنه مجرد محاولات بائسة من قبل المملكة العربية السعودية بعدما أفلستها خطوات ابن سلمان ومشاريعه.

وتشهد الإمارات واليمن والسعودية ومعظم الدول العربية حالة من الإغلاق والحظر التام بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي تسبب بحلة شلل تام لمعظم بلدان العالم، وأجبر المجتمعين بالمؤتمر على عمله بوسيلة الانترنت، لصعوبة التجمع في ظل حالة الوباء.