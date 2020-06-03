“الرسالة الأخيرة” من تركي آل الشيخ إلى السيسي بعد “صفعة” نادي الأهلي التي أصابته بدوار

فاجأ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي “ألميريا” الإسباني، تركي آل الشيخ، مُتابعيه بعدما كشف ماذا سيفعل بالأموال والهدايا التي سوف يستردها من النادي الأهلي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين .

وكتب آل الشيخ منشور رصدته “وطن” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قال فيه: “البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي”.

وتابع في تعليقه الذي أرفقه بصورته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: “كنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد، ولكن حدث الذي حدث”.

البوست الاخير في هذا الموضوع … محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر … مصر بلدي الثاني … التي لها و لقائدها فخامة الرئيس… Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Dienstag, 2. Juni 2020

واستطرد: “من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

وختم: “عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا يد واحدة في المرة قبل الحلوة”.

وكان النادي الأهلي المصري قد وجه صفعة قوية لآل الشيخ، عقب قرار مجلس إدارة النادي برفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

وأطلق النادي خمسة قرارات “نارية” لمجلسه فيما يتعلق بموضوع “تركي آل الشيخ”، والتي تضمنت إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف نادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه “آل الشيخ” من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي.

🗣️5 قرارات نارية لمجلس الأهلي



💬رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور pic.twitter.com/eIx0cBIkxf — FilGoal (@FilGoal) June 2, 2020

وعقب آل الشيخ على القرارات قائلاً: “أخيرا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

أخيراً الاستقالة أتقبلت … والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك … ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء😎 Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Dienstag, 2. Juni 2020

وكان آخر خلاف بين الطرفين بسبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلي طلب آل الشيخ توفير طائرة خاصة لفريق النادي الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الفترة الماضية حاول “آل الشيخ” فرض نفسه على الشارع الرياضي من خلال تدخلات اعتبرتها جماهير الكرة المصرية غير مقبولة في الشأن الكروي بمصر، واتهمه كثيرون بتعزيز حالة الاستقطاب بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب تصريحاته المستفزة.