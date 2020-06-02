“شاهد” معارض إماراتي يفضح النائب العام بدولة “السعادة” ويكشف عن كارثة داخل معتقلات عيال زايد

نشر المعارض الإماراتي حمد الشامسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يتحدث عن ظروف الاعتقال التي يتعرض لها المعتقلين على خلفية الرأي لدى السلطات الإماراتية.

وقال المعارض الإماراتي بمقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” :”اليوم بتكلم عن أحد المعتقلين وهو الأستاذ عبدالله الحلو، عبدالله الحلو المحكمة حكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ولكن وبعد انقضاء الحكم، لا زال في المنشأة العقابية دون أي مبرر قانوني، بل إبقاء الإنسان في المنشأة العقابية بعد انقضاء العقوبة له هو فعل مخالف لنصوص القانون.

الاعتقال بحجة المناصحة هو جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقلي الرأي في الإمارات وأحد ضحايا النيابة العامة هو الأستاذ عبدالله الحلو الذي له أكثر من ١٠٠٠ يوم في "سجن المناصحة"#معتقلي_الإمارات#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/S3ojnD8lVJ — حمد الشامسي (@ALshamsi789) June 1, 2020

وأضاف بأن عبدالله لا زال بالسجن يمدد له تمديد إداري، وذلك بحجة المناصحة، لماذا المناصحة، هل فعل عبدالله شيئاً يستحق المناصحة؟”

وزاد بأن كل ما جرى هو وفق شعور النائب العام، وشعور النائب العام كان سبب لتمديد عبدالله بعد انقضاء مدى عقوبته، وأن حرية عبدالله صارت مرتبطة بمزاج النائب العام.

وأوضح بان هناك أكثر من 10 أشخاص يمدد لهم فقط لأن النائب العام يشعر بأنهم لا يجب أن يخرجون، وهذا جريمة، والنائب العام يقوم بارتكاب جريمة بتقييد حريات هؤلاء الناس”.

ونشر الناشط الإماراتي مقطع الفيديو ذلك بحسابه بتويتر وقال: “الاعتقال بحجة المناصحة هو جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقل الرأي في الإمارات”.

وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان نقله عن شهود عيان قولهم بأن سيارة الحلو كانت أمام مركز شرطة القصيص لعدة ساعات، وتم اقتياده من قبل ضابط أمن الدولة لمنزله وتفتيشه قبل اعتقاله دون أي تفسير أو معرفة ما هي التهمة الموجهة له.

ومن جهة ثانية كشف ناشطون عن إصابة ثلاثين معتقلاً لدى السلطات الإماراتية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ولفت الناشطون لأن تفشي الفيروس في سجن الوثبة بأبو ظبي، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين ودعوا للضغط للإفراج عن المعتقلين هناك.

في حين أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان إصابة عبدالله الشامسي بفيروس كورونا في سجن الوثبة بولاية أبو ظبي، مشيراً لأن الأوضاع السيئة لمعتقلي الرأي في السجون الإماراتية