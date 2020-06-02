“أنا بابا يلا”.. “شاهد” ماذا فعل بائع مصري مع لص حاول سرقة متجره في أمريكا خلال الاحتجاجات

تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتصرف مثير للجدل من أحد المقيمين المصريين في أمريكا بعدما حاول لص من ذوي البشرة السمراء سرقته.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول الشاب الأمريكي الأسمر لسرقة أموال المتجر في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فيطلب من المُحاسب أن يعطيه كل النقود قائلاً: “من فضلك أعطني كل الأموال التي لديك، أنت تعلم أن السود يأخذون كل شيء الآن”.

فأجابه المُحاسب: “لا كمامة لا خدمة.. أنت أسود؟ أنا أكثر سواداً منك، أنا مصري”.

#امريكا_الان المصاريه مالهم حل 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xvB8JiAnvD — M a n s o u r Alshehri (@7komh1) May 31, 2020

وأثارت إجابة المصري سخرية المغردين عبر “تويتر”، الذين رأوا أن إجابته تدل على سرعة بديهته، كما أنها حاسمة، بينما ناقش آخرون أصول المصريين وأنهم لا يعدوا من ذوي البشرة السمراء كما قال، وتمنى آخرون أن يعرفوا ماذا حدث لاحقاً، مُطالبين بنشر المقطع كاملاً.

المصريين في المنشن زعلانين عشان قالو عليهم Nigros وما قادرين ينتقدو النقطة دي لأنها حقيقة وهم عارفين كدة. ف بقو ينتقدو كلمة "مصارية" 😂😂😂😂 — blacklivesmatter✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 (@bvsil_vbdo) June 1, 2020

ذكاء وخفة دم وجرأة — Mona (@Mona16388071) June 1, 2020

انا بابا يالا 😂😂 — Reham Desoky (@Reham3Desoky) June 1, 2020

😂😂😂😂😂ده مصري يا جدع انتا رايح فيين — AFANDINA (@Ramyfahmy19) June 1, 2020

سرعة بديهه فى التعامل مع الحدث — مؤمن (@momen13_) June 1, 2020

القيامة هتقوم من مصر 😂 — Sabry 𓐡𓄿𓂾𓁹𓇋𓇋 (@Sabryten) June 1, 2020

يا اخي المصريين مش زنوج احنا من السلالة البيضاء أو القوقازية لإننا من سكان حوض البحر المتوسط و الحقيقة مش فارقة زنوج و لا بيض و لا بيقولوا علينا مصارية أو مصاروة يعني دي مجرد تصحيح معلومة مش ازمة يعني مش بلون البشرة و لا بالاسم اللي بيتقال علينا كل واحد باخلاقه — رحوم💕 (@Rahooma_Arafat) June 1, 2020

ثقه الراجل وهدوئه قاتله

يارب نص الثقه والهدوء وقصف الجبهه بتاعه😂 — هوووشام (@hoosham_85) June 1, 2020

وكانت أعمال النهب والشغب قد اندلعت في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية واخترقت شاحنة مسيرات فى منيابوليس واشتبك متظاهرون مع الشرطة فى بوسطن وواشنطن العاصمة، فى الوقت الذى تكافح فيه الولايات المتحدة لاحتواء احتجاجات فوضوية بشأن التمييز العرقى وأساليب الشرطة واعتقال أربعة آلاف شخص بحسب “سى إن إن”.

وجرى نشر قوات الحرس الوطنى فى 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة مع حلول الظلام فى المدن الكبرى التى لا تزال تترنح بسبب 5 ليال من العنف والدمار، والتى بدأت باحتجاجات سلمية على وفاة جورج فلويد (46 عاماً)، وهو رجل أسود، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض فى منيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.