“كلو تبن واسكتوا”.. “شاهد” لبنانية تمسح الأرض في المصريين بعد تطاولهم على الكويت

وجهت لبنانية وافدة للكويت رسالة قاسية للوافدين المصريين بالكويت، وذلك في أول تدخل من اللبنانيين بالأزمة بين المصريين والكويتيين والتي ظهرت مؤخراً إثر خلافات تسببت بها إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن” سيدة لبنانية تتحدث باللهجة الكويتية وتطالب المصريين بالصمت واحترام الكويت، قائلةً: “الكويت مستمرة ودايم حكامها وشعبها وناسها، وما وقفت لا عليا ولا عليك، طس ديرتك يلعن أبو شكلك وكل تبن”.
وأضافت: “أنا لبنانية أقسم بلله عايشة هني ملكة قاعدين نشتغل وعايشة واموري طيبة وزينة اقسم بلله لو بروح ديتري في لبنان انه السيارة للي راكبها ما اقدر اركبها حتى بنزين ما أعبي لها، يا ترى شرفاء لهالدرجة ليش تيجو تعيشو هني، انت مرفه بديرته شو جايبك عندي أو كل تبن واسكت وانت بكرامتك شيل الجوتب وحطه بحلقك”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، مطالبين جميع الوافدين بنبذ الخلافات الهامشية والعمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا ومساعدة البلدان التي يعملون بها.
الجدير ذكره، أن حرباً كلامية يخوضها مصريون وكويتيون بسبب تصرفات وافدين مصريين اغضبت الكويتيين خلال الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.
وخلال اليومين الماضيين، أثارت نجمة “سناب شات” الكويتية ريم الشمري موجة غضب إثر هجومها على المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.
ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم مريم الصالح، وهيا الشعيبي المخرج وغيرهم.