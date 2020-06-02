“كلو تبن واسكتوا”.. “شاهد” لبنانية تمسح الأرض في المصريين بعد تطاولهم على الكويت

وجهت لبنانية وافدة للكويت رسالة قاسية للوافدين المصريين بالكويت، وذلك في أول تدخل من اللبنانيين بالأزمة بين المصريين والكويتيين والتي ظهرت مؤخراً إثر خلافات تسببت بها إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن” سيدة لبنانية تتحدث باللهجة الكويتية وتطالب المصريين بالصمت واحترام الكويت، قائلةً: “الكويت مستمرة ودايم حكامها وشعبها وناسها، وما وقفت لا عليا ولا عليك، طس ديرتك يلعن أبو شكلك وكل تبن”.

وأضافت: “أنا لبنانية أقسم بلله عايشة هني ملكة قاعدين نشتغل وعايشة واموري طيبة وزينة اقسم بلله لو بروح ديتري في لبنان انه السيارة للي راكبها ما اقدر اركبها حتى بنزين ما أعبي لها، يا ترى شرفاء لهالدرجة ليش تيجو تعيشو هني، انت مرفه بديرته شو جايبك عندي أو كل تبن واسكت وانت بكرامتك شيل الجوتب وحطه بحلقك”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، مطالبين جميع الوافدين بنبذ الخلافات الهامشية والعمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا ومساعدة البلدان التي يعملون بها.

اللبنانيين والله ان ظروفهم اشد قسوى من اللي اتحلطمون وحكمهم اخلاقهم وذوقهم شباب يستحق ان ترفع العقال — جمال العقاب 🇰🇼 (@jamalaleqab3) June 1, 2020

فعلا بلد شبة مفلس لكن يملكون الكرامة وعزة النفس . — المغردة الكويتية (@lawyer7707) June 1, 2020

الله يحيج. في بلدك. الكويت. ولبنان.



نبي كل لبنان. يجون. الكويت.



وبص. يطلعو من الكويت 🇰🇼💐🇱🇧 — ابو بدر (@bc92637634) June 1, 2020

لبنان اهلها شايفين خير ونعمة اما الثانيين بعبع ياكل ولا يشبع😊 — كـُMARIAM🇰🇼ـويتيـٰه (@Yalah_AshFYbadr) June 1, 2020

تحيا الأهل #لبنان ع الكلام الطيب والله ويثلج الصدر راجع راجع يتعمر🙌راجع لبنان راجع متحلي وأخضر أكثر ما كان بأذن الله☝🏿 pic.twitter.com/C6UJ4R26f2 — ✨ساهر الليل✨ (@Dr_saaher) June 1, 2020

ناس تحمد وتشكر وناس تنكر وتبطر لكن بعد فقد النعمة في دول الخليج سيشعرون بالفرق — M.ALSUWAIDI 🇶🇦 (@mr1499) June 1, 2020

ليه الناس مش قادره تفهم ان احنا غير اى حد حتى لو بنموت من الجوع وبنموت قهر فى وطنا مستحيل اننا نفضل عليه حد ليه مش مقتنعين ان المصرين عندهم مصر اولا حتى لو مصر نار جنهم وهو عايش بالجنه نحن مستحيل هفضل وطن على وطنى مهما ان كان — hamada hamdy (@hamadah61651029) June 2, 2020

قالت كلمة حق والله 👍🏻 اذا انت عايش مرفه في بلادك ليش جاي عندنا 😉 — Moza🇶🇦 (@BintMohammad27) June 2, 2020

الجدير ذكره، أن حرباً كلامية يخوضها مصريون وكويتيون بسبب تصرفات وافدين مصريين اغضبت الكويتيين خلال الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وخلال اليومين الماضيين، أثارت نجمة “سناب شات” الكويتية ريم الشمري موجة غضب إثر هجومها على المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم مريم الصالح، وهيا الشعيبي المخرج وغيرهم.