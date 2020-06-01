شنقا وقفزا من النوافذ.. تزايد حالات الانتحار بين الوافدين بالكويت بشكل مرعب وهذا ما حدث واستنفر السلطات

تستمر حالات الانتحار التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات الأخيرة، في دولة الكويت، بين فئة الوافدين الأجانب في الدولة، وبالتزامن مع حالة حظر التجول المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”

واستمراراً لتلك الحوادث، شهدت منطقتا “مشرف واسطبلات الأحمدي”، يوم السبت، الماضي واقعتي انتحار جديدتين على إثرهما توفي الأول من جنسية نيبالية، داخل محجر منطقة مشرف وهو حجر مخصص للوافدين.

فيما أقدم وافد ثاني في منطقة “اسطبلات الجهراء”، وهو من جنسية هندية، على الانتحار أيضاً، وتم تسجيل القضيتين بالوقعتين وفتح تحقيق فيهما، وتحديد أوجه القصور في واقعة محجر مشرف على وجه التحديد.

وبحسب ما جاء به موقع صحيفة “الأنباء” الكويتية فإن مصدر أمني أشار إلى أن عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت يوم أمس بلاغاً يفيد بانتحار وافد نيبالي بشنق نفسه داخل محجر مشرف، وتوجت عدد من رجال الداخلية لموقع الحادثة، وتبين أن النيبالي في العقد الرابع من عمره، مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، قام بالتسلسل للحمام والاستعانة بحبل ربطه في النافذة وأنهى حياته شنقاً.

وحدث نفس الأمر مع وافد الهندي والذي أقدم على الانتحار داخل مقر عمله، وعلى الفور توجه رجال الأمن ليتضح بأن المنتحر من جنسية هندية شنق نفسه بعدما قام بربط حبل في سقف الغرفة ووضع كرسي أسفل قدميه ومن ثم أزاح الكرسي شانقاً لنفسه.

كما وأفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية في خبر مستقل عن حالة انتحار وافدة بنغلادشية الجنسية، وصلت لمستشفى الجهراء في حالة حرجة، بعد أن قامت بإلقاء نفسها من علو الطابق الثالث، على الأرض.

كما أكّد كفيل الخادمة بأنه لم يشعر بأي رغبة أو مؤشرات لدى الوافدة في السفر أو أنها ممتعضة من حياتها وظروفها.

وبحسب مصدر أمني كويتي فإن حالة الانتحار للبنغلادشية وقعت في منطقة جابر الأحمد، وفور وصور قوات الأمن وجدت السيدة ملقاة على الأرض لا تقوى على الحراك، وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة صحية حرجة للغاية.

ويأتي الارتفاع في حوادث الانتحار تلك للوافدين الأجانب في الكويت، بالتزامن بعد الظروف التي ولّدتها حالة الحظر والإغلاق المتبع في الكويت ومعظم بلدان العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.