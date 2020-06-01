بعد القبض على زوج شقيقته في ليلة دخلتها .. مفاجأة عمّا فعله محمد رمضان خلال حفل زفافها

على الرغم من الإفراج عنه بكفالةٍ مالية قدرها 4 آلاف جنيه، لا زالت قضية القبض على المهندس حسام حامد على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان بعد حفل زفافه، تتصدر حديث المصريين بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

واثار حفل الزفاف جدلاً بين المصريين؛ بسبب عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد لمنع تفشي وباء كورونا، خاصةً وأنّ معظم الحضور ومن بينهم الفنان محمد رمضان، والعروسان كذلك، لم يرتدوا الكمامات، كما ظهر في الصور المنشورة من الحفل .

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، كشف أن الأخير غادر حفل زفاف شقيقته “إيمان” مبكرا، عقب تعرضه لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل، بسبب التجمهر حوله، في العُرس، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، أن الفنان انفعل بشدة، عقب علمه بالهجوم عليه، ما دفعه لقرار المغادرة مع زوجته، فور الانتهاء من تصوير “فوتو سيشن” الزفاف مع شقيقته.

واعتبر قانونيون عدم ارتداء محمد رمضان والحضور كمامة، تحديا واضحا للقرارات وخرقا للقانون وإجراءات مواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بشكل يومي.

وذكرت محامية مصرية أن المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مجابهة كورونا، المنشور بالجريدة الرسمية، نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، ومخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

وقد أكد رئيس الوزراء المصري سابقاً أنه سيكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإحالة المتهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

وأكد العريس في تصريحاتٍ صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الحفل كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين. حسب قوله