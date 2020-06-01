“الحرمي” يجلد “التائهين في الأرض” لتطاولهم على “بن علوي”: تاريخه أطول من عمر دولة يحاول أقزامُها تشويهه

في ظلّ الحملة القذرة التي يشنّها الذباب الإماراتي – السعودي على وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، دافع الكاتب القطري البارز جابر الحرمي عن الوزير “بن علوي”، ممتدحاً أخلاقه وتواضعه.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”، رصدتها “وطن” إنّه التقى “بن علوي” عدّة مرّات، وأجرى معه 3 لقاءات صحفية، “وفي كل مرة يأسرك بتواضعه وأخلاقه .. ويبهرك بحضوره ورؤيته الإستشرافية”.

وأضاف الكاتب القطري عن الوزير العُماني: “رجل تاريخه السياسي صفحة ناصعة البياض .. بل أطول من عمر دول يحاول أقزامها تشويه تاريخ هذا الرجل .. عبثا يحاولون ..”.

التقيت معالي #يوسف_بن_علوي مرات عدة ، وأجريت مع معاليه 3 لقاءات صحفية ..

في كل مرة يأسرك بتواضعه وأخلاقه .. ويبهرك بحضوره ورؤيته الإستشرافية ..

رجل تاريخه السياسي صفحة ناصعة البياض .. بل أطول من عمر دول يحاول أقزامها تشويه تاريخ هذا الرجل ..

عبثا يحاولون ..#عمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/rQEbynl2Dq — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 1, 2020

واتّهم العمانيون مؤخراً، جهاز أمن الدولة الإماراتي بفبركة ونشر تسجيل صوتي للوزير “بن علوي” مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بزعم “التآمر” لتقسيم السعودية.

وجرى نشر التسجيل عبر العُماني المتواجد في لندن سعيد جداد والذي يحركه الجهاز الإماراتي لصالحه.

ومن غير الواضح في التسجيل الصوتي أي تفاصيل للمؤامرة المزعومة، سوى الحديث عن الشأن السياسي للبلدين والتطرق إلى عدد من القضايا الثانوية المتعلقة بالدول العربية، خاصة وأن وزير الخارجية العُماني ظهر يسمع من القذافي أكثر مما يتكلم معه.

وعلى إثر ذلك، دشن عُمانيون، وسم “#بن_علوي_فخر_السياسه_العربيه”، للدفاع عن وزير خارجيتهم الذي حاولت الإمارات تشويه صورته في التسجيل المفبرك.

وبعد أيّام من نشر تسجيل “بن علوي – القذافي” المفبرك، نشرت مخابرات أبوظبي عبر القطري الهارب خالد الهيل تسجيلاً صوتياً مفبركا زعم أنه للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق خلال مهاتفته معمر القذافي، وقيامه ـ بحسب التسجيل المفبرك ـ بسب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما واصفاً إياه بالعبد التافه.