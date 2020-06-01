“شاهد” إعلامي كويتي ينشر صورةً من تداعيات “منخفض صلالة” بسلطنة عمان تُثير تفاعلاً كبيراً

يواصل الشعب العُماني إبهار العالم بإنسانيته وأخلاقه العالية، والتي ظهرت أيضاً في مشاهد الإنقاذ التي صاحبت المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب محافظة ظفار والذي أطلق عليها اسم “منخفض صلالة”.

في السياق، نشر الإعلامي الكويتي عبدالوهاب الساري، صورة تظهر رقيباً عُمانياً من طواقم الإنقاذ يحمل رجلاً مسن تمهيداً لنقله لمكان آمن، بسبب غزارة الأمطار في المحافظة.

وقال الساري، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قد ترى هذا المشهد في الطواف حول الكعبة فتقول عن الحامل (ابنٌ بار).. لكن في عُمان جميع المُسنّين آباء”.

وأضاف الساري: “الرقيب العُماني يحمل المُسن في صورة التقطها التاريخ شخصياً، في أبهى مشاهد الإنقاذ والإنقاذُ في اللُغة هو التخليصُ من الخطر، وللخطر رجال تواجهه”.

قد ترى هذا المشهد في الطواف حول الكعبة فتقول عن الحامل ( ابنٌ بار ) ..لكن في #عُمان جميع المُسنّين آباء !! الرقيب العُماني يحمل المُسن في صورة إلتقطها التاريخ شخصياً !!

في أبهى مشاهد الإنقاذ والإنقاذُ في اللُغة هو ( التخليصُ من الخطر )

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وللخطر رجالٌ تواجهه#ظفار #منخفض_صلاله pic.twitter.com/ACd2ycYYKy — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) May 31, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع الصورة، معبرين عن فخرهم بالرقيب العماني وبدور السلطات الرسمية في انقاذ ومتابعة أوضاع العمانيين بالمحافظة إثر المنخفض القوي الذي يضربها منذ عدة أيام.

رجالنا أبطال هذه هي التربية القابوسية رحم الله نبض قلوبنا سلطاننا قابوس — شجن 🇴🇲 (@rHvwm07KTXvpcKH) June 1, 2020

❤😫هكذااا هم ابناء عمان الاوفياء — 🇴🇲👑بنت السلاطين👑🇴🇲 (@fofo15151515) May 31, 2020

فَـهنيئـاً لِـ #عُمـاننا برجـال أمثالهـم وحفظهم الله مـن كُل مكـروه 💛🌿. — لــوودي 💕' (@loodii65448797) May 31, 2020

هكذا اقسمو بقولهم ( اقسم بالله العظيم ان ارعى سلامة الوطن والمواطنين وان أكون مخلصًا لجلالة السلطان….. ) وهكذا اوفوا بعدهم👆🏻 — الدستور العُماني{بديل} (@alr___91) May 31, 2020

مشكور آخونا عبد الوهاب ع مشاعرك الطيبه هكذا هم جنود عمان البواسل شعارهم الوطن والمواطن الله يحفظهم من كل سوء ومكروه — الوشق (@salimalhinai192) May 31, 2020

هنا تتجسد صور معاني الإخلاص والوفاء لهذا الوطن فالوطنية وحب الوطن ليست عبارات براقه نتغنى بها إنما هي العمل في الميدان

شكراً لقوات سلطان عمان المسلحة وشكراً لحماة الوطن

وفاءً لقابوس ولاءً لهثيم — SULTAN AL MUGHAIRI (@Nizwa4040) May 31, 2020

عندما يكون الحدث #عمان فإن التلاحم بين أبناء #عُمان تتجسد في أبها صورة و تناغم بين أفراد و حكومة في غرابة في ذلك.

اللهم إحفظ #عمان أمنة مطمئنة تنعم بالأمن و الأمان و الإستقرار . — سُلْطَانُ بْن مَاجِدُ الجرداني🇴🇲 (@sultanaljardan2) May 31, 2020

هذي الأرض لا تنبت الا طيب

هذا حال المواطن في أرض عمان كلهم على قلب واحد في حب السلطان والوطن والمواطن

حفظ عمان من كل سوء ومكروه

وكلمت شكر وعرفان ل رجال عمان ورجال قابوس وهيثم

اللهم ءامين — SALIM AL HASANI (@shttrs7) May 31, 2020

وفي السياق، نشرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة “عمان مستعدة” أبرز مستجدات قطاع البحث والإنقاذ، موضحةً أن إجمالي البلاغات بلغ 15 بلاغًا، فيما تم التعامل مع 18 حالة احتجاز.

وأوضحت اللجنة، أنه توجد حالة فقدان لشخص من تاريخ 29/5 في ولاية ثمريت وما تزال الجهود جارية للبحث عنه، فيما بلغ إجمالي الوفيات بلغ 3 وفيات، واحدة نتيجة انهيار مبنى و(2) في وادي ارزات.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (6) الذي أوضح بأن خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمرکز المنخفض المداري على أراضي الجمهورية اليمنية بالقرب من المنطقة الغربية لمحافظة ظفار.

وأضافت الهيئة: “تقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 15-23 عقدة ( 27-40 كم / ساعة) ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على عموم محافظة ظفار وسوف تتركز شدة غزارة الأمطار على غرب المحافظة والمناطق الصحراوية القريبة منها والتي تتراوح بين 100 إلى 200 ملليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.

وأشارت إلى أنها ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة أحيانا وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة والساحلية مع استمرار جریان الأودية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت الهيئة أن البحر يكون هائج الموج على سواحل محافظة ظفار ويصل أقصى إرتفاع له بين 3 إلى 4 أمتار بينما يصل أقصى إرتفاع للموج على سواحل محافظتي الوسط وجنوب الشرقية مترين.

كما أشارت إلى توقعات بدء الإنحسار التدريجي لتأثيرات المنخفض المداري عن محافظة ظفار إبتداءً من مساء الاثنين مع مواصلة تحركه غربا على أراضي الجمهورية اليمنية .