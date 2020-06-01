“شاهد” إعلامي كويتي ينشر صورةً من تداعيات “منخفض صلالة” بسلطنة عمان تُثير تفاعلاً كبيراً

يواصل الشعب العُماني إبهار العالم بإنسانيته وأخلاقه العالية، والتي ظهرت أيضاً في مشاهد الإنقاذ التي صاحبت المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب محافظة ظفار والذي أطلق عليها اسم “منخفض صلالة”.
في السياق، نشر الإعلامي الكويتي عبدالوهاب الساري، صورة تظهر رقيباً عُمانياً من طواقم الإنقاذ يحمل رجلاً مسن تمهيداً لنقله لمكان آمن، بسبب غزارة الأمطار في المحافظة.
وقال الساري، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قد ترى هذا المشهد في الطواف حول الكعبة فتقول عن الحامل (ابنٌ بار).. لكن في عُمان جميع المُسنّين آباء”.
وأضاف الساري: “الرقيب العُماني يحمل المُسن في صورة التقطها التاريخ شخصياً، في أبهى مشاهد الإنقاذ والإنقاذُ في اللُغة هو التخليصُ من الخطر، وللخطر رجال تواجهه”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع الصورة، معبرين عن فخرهم بالرقيب العماني وبدور السلطات الرسمية في انقاذ ومتابعة أوضاع العمانيين بالمحافظة إثر المنخفض القوي الذي يضربها منذ عدة أيام.
وفي السياق، نشرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة “عمان مستعدة” أبرز مستجدات قطاع البحث والإنقاذ، موضحةً أن إجمالي البلاغات بلغ 15 بلاغًا، فيما تم التعامل مع 18 حالة احتجاز.
وأوضحت اللجنة، أنه توجد حالة فقدان لشخص من تاريخ 29/5 في ولاية ثمريت وما تزال الجهود جارية للبحث عنه، فيما بلغ إجمالي الوفيات بلغ 3 وفيات، واحدة نتيجة انهيار مبنى و(2) في وادي ارزات.
من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (6) الذي أوضح بأن خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمرکز المنخفض المداري على أراضي الجمهورية اليمنية بالقرب من المنطقة الغربية لمحافظة ظفار.
وأضافت الهيئة: “تقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 15-23 عقدة ( 27-40 كم / ساعة) ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على عموم محافظة ظفار وسوف تتركز شدة غزارة الأمطار على غرب المحافظة والمناطق الصحراوية القريبة منها والتي تتراوح بين 100 إلى 200 ملليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.
وأشارت إلى أنها ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة أحيانا وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة والساحلية مع استمرار جریان الأودية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.
وذكرت الهيئة أن البحر يكون هائج الموج على سواحل محافظة ظفار ويصل أقصى إرتفاع له بين 3 إلى 4 أمتار بينما يصل أقصى إرتفاع للموج على سواحل محافظتي الوسط وجنوب الشرقية مترين.
كما أشارت إلى توقعات بدء الإنحسار التدريجي لتأثيرات المنخفض المداري عن محافظة ظفار إبتداءً من مساء الاثنين مع مواصلة تحركه غربا على أراضي الجمهورية اليمنية .