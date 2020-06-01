أكاديمي عماني يُحرج إعلام “التائهين في الأرض”.. هذا ما قاله عن قنوات “الفتنة العربية” وموقفها من احتجاجات أمريكا

نشر الأكاديمي العماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس “حيدر بن علي اللواتي”، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجم فيها قنوات عربية، وقال إنها تدعم ترامب ضد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد”

وقال الأكاديمي العماني في تغريدته التي رصدتها “وطن” ملمحا لإعلام السعودية والإمارات: “قنوات الفتنة العربية أكثر دعما لترمب ضد الاحتجاجات الشعبية من القنوات الأمريكية”

وتابع مستنكرا تغطية هذه القنوات للاحتجاجات الأمريكية الغاضبة:”تغطية خجولة غابت عنها الفزعات الإعلامية والفبركة والتدليس التي مارستها هذه القنوات لتدمير أوطان العرب والإسلام، اشتقنا نسمع عن التنسيقات الميدانية والمصادر الوهمية المطلعة”.

قنوات الفتنة العربية اكثر دعما لترامب ضد الاحتجاجات الشعبية من القنوات الامريكية، تغطية خجولة غابت عنها الفزعات الاعلامية والفبركة والتدليس التي مارستها هذه القنوات لتدمير اوطان العرب والاسلام، اشتقنا نسمع عن التنسيقات الميدانية والمصادر الوهمية المطلعة 😊 — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) May 31, 2020

ولاقت تغريدة الأكاديمي العماني تفاعلا كبيرا من قبل المغردين الذين وافقوه الرأي، وذلك بالتزامن مع تغريدات متعددة رصدت لمدونين وكتاب من الوطن العربي، حول الدور الإعلامي العربي تجاه الأزمة الأمريكية القائمة.

وفي ذلك قال المحامي والإعلامي “محمود رفعت” في تغريدة له حول الموضوع: “تغطية إعلام السعودية والإمارات لما يدور في أمريكا من تظاهرات تحاصر ترمب ودفعت لقطعان الذباب الالكتروني لمساندة ترمب، يعكس مدى هلع تلك الأنظمة من رحيله، لخوفهم من الحساب على بحور الدم لتي فجروها ببلاد العرب”.

تغطية إعلام #السعودية و #الإمارات لما يدور في #أمريكا من تظاهرات تحاصر #ترمب ودفعهم لقطعان #الذباب_الالكتروني لمساندة #ترمب يعكس مدى هلع تلك النظم من رحيله، لخوفهم من الحساب على بحور الدم التي فجروها ببلاد العرب.. لم يفهموا أن ترمب سيرحل عاجلا أم أجلا ونهايتهم ستكون حالكة السواد — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 31, 2020

وتابع: “لم يفهوا بأن ترمب سيرحل عاجلاً أم آجلاً ونهايتهم ستكون حالكة السواد”.

في حين نشر الإعلامي والكاتب المصري جمال سلطان، تغريدة حول الأمر قال فيها: “مذهل جدا الحماسة والعصبية التي يعلق بها إعلاميون وفضائيات وصحفيون وصحف في #السعودية و #الامارات دفاعا عن ترامب في وجه احتجاجات الشارع (الأمريكي) الغاضبة على مقتل #جورج_فلويد، تشعر كأنهم يكتبون عن احتجاجات على ولي الأمر في شوارع الرياض وأبو ظبي”.

مذهل جدا الحماسة والعصبية التي يعلق بها إعلاميون وفضائيات وصحفيون وصحف في #السعودية و #الامارات دفاعا عن ترامب في وجه احتجاجات الشارع (الأمريكي) الغاضبة على مقتل #جورج_فلويد ، تشعر كأنهم يكتبون عن احتجاجات على ولي الأمر في شوارع الرياض وأبو ظبي !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 31, 2020

وتشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، منذ الثلاثاء الماضي، تتحول أحياناً إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

والاثنين الماضي وقفت شرطة مينيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وفي أثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي إزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: “لا أستطيع التنفس”، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نُقل فلويد إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.