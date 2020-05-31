“وكأنه يوم الحشر”.. “شاهد” فيديو كارثي عما جرى في الكويت أول أيام الحظر الجزئي أمام “ستاربكس”!

تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً يُنذر بتفاقم أزمة فيروس “كورونا” مرةً أخرى في الكويت، بعد تجمهر غير مسبوق أمام أفرع ” ستاربكس ” بعد رفع الحظر الكلي.

ويظهر بالصور والفيديو التي رصدتهم “وطن”، انتظار طوابير كبيرة من السيارات أمام “ستاربكس” في الشويخ.

صورة / انتظار السيارات امام احد محلات تقديم القهوة الأمريكية في الشويخ بعد رفع الحظر الكلي عن #الكويت. pic.twitter.com/wK7tmEgNmw — المجلس (@Almajlliss) May 31, 2020

ورصد مواطن بفيديو آخر المشهد في أول أيام رفع الحظر، أمام الفرع في الجابرية والشويخ، وعلق ساخراً: “كل هذه السيارات أمام ستار بوكس، مالسبب؟ هل يُوزع القهوة مجاناً؟”.

#الحظر_الجزيي



الوضع حالياً في شوارع الكويت….



وستار بكس الجابرية



والمنطقة الصناعية في الشويخ#تباعد_اجتماعي pic.twitter.com/TCCnppFIac — الكويت الأمة نيوز‏ (@Alkuwait_alomh1) May 31, 2020

وأثارت هذه المشاهد من أمام ” ستاربكس ” غضب الكويتيين الذين طالبوا بإعادة الحظر الكلي، وسخروا من “وعي الشعب” الذي تعاملت على أساسه الدولة، ورأوا أن شرب القهوة الأمريكية لا يستدعي هذه المخاطرة بحياتهم.

يعني بتموتوو

اذا ما شربتوا قهوه !!!

تسوي عليكم هالدور !!



وثلاث ارباعهم قبل اسبوع يطالبون بالحظر الكلي — 🇰🇼ستفرج بإذن الله🇰🇼 (@y3qoob6774) May 31, 2020

ماكو فايدة، مالها القهوة المنزلية، صار لنا اش كثر نشربها. شنوا تعلمتم من الأزمة؟ — Dr. Emad Hamza (@translatoremad) May 31, 2020

الحكومة طبقت مناعه القطيع خلاص الكل قوي مناعتة لعاد تحشين بحد يالكندرية يمكن تروح قوة المناعة😂 — خالد (@Kuwaiti2o) May 31, 2020

وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أعلن إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد، وتحويله إلى حظر جزئي، مشيرا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة.

وقال أنس الصالح إن حظر التجول الجزئي سيكون من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مضيفا أنه تم عزل مناطق جديدة بالإضافة إلى منطقتي المهبولة والحليب، اللتين تم عزلهما سابقا.

وكانت الكويت قد فرضت حظر تجول شامل منذ العاشر من مايو الجاري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بالكويت أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (1008) حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.

وقال وزير الصحة الكويتي أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 287 حالة لمواطنين كويتيين و229 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وأما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.