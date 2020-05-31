“معي كورونا ومش فارقة معي بس تعا”.. دومنيك حوراني تثير الجدل بـ”فيديو إباحي” لتسلية المحظورين!

عادت الفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني” لإثارة الجدل من جديد، بعد مقطع فيديو كليب لأغنية جديدة لها بعنوان “بس تعا” أثارت صدمة المتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو الكليب الخاص بها، وهي في مظهر جريء للغاية، وأظهرت أماكن حساسة من جسدها.

وأخذت “حوراني” بأغنيتها تتحدث عن اشتياقها “لحبيبها” الغائب عنها في ظل حالة حظر التجول والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وتطلب منه المجيئ إليها كي يخفف عنها آثار الوحدة والمشقة التي تعانيها في نفسيتها وجسدها الذي “زي النار” على حد قولها بالأغنية في أوصاف قوبلت بانتقاد حاد من قبل النشطاء.

وأثار فيديو كليب الفنانة اللبنانية حوراني ردود أفعال غاضبة ومتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض بأن ما تفعله الفنانة من كشف مفاتنها وجسدها بهذه الطريقة هدفه فقط جذب أكبر قدر ممكن من المشاهدين وإثارة الجدل وبالتالي الشهرة أكثر فأكثر.

فيما اعتبر آخرون بأن ذلك هبوط فني ولا يرقى لأن يسمى فيديو كليب، إنما هو فيلم إباحي، مارست فيه الفنانة اللبنانية “الإباحية” بعرضها لمناطق جسدها المثيرة بهذه الطريقة.

هذا وتعتذر (وطن) عن نشر الفيديو كليب مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما يحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.