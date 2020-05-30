هذه حقيقة امتلاك الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود شهادة طب ومشاركتها بعلاج مصابي كورونا

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود حقيقة ما يتردد عن شهادتها في مجال الطب، مشيرة إلى الفنان الوحيد الذي ستمثل الى جانبه في حال تفكيرها بدخول مجال التمثيل.

وقالت إنّها منذ ٤ سنوات تتعرض لهجوم بخصوص شهادتها، ولاحقتها إشاعات، ورفعت عليها قضايا، لكنّها بقيت صامتة لأن مهنة الطب، أسمى من أن أي أحد يتكلم عليها أو يشكك فيها .

وأضافت أن نزولها يوميًا لعملها في المستشفى كطبيبة في ظل أزمة كورونا هو أكبر رد على كل من شكك بشهادتها.

أما عن بعض الأطباء الذين يشككون في معلوماتها الطبية، فعلقت: “هذه النوعية من الأطباء يفقدون أخلاقيات المهنة.. لأن المفروض حتى لو زميل غلط مو المفروض أفضح زميلي أو أتكلم عنه أو أقلل من شأنه”.

وعن أزمة الكمامات، قالت دكتورة خلود إنه لا توجد أزمة حاليًا بل متوفرة لدى الجميع، خاصة أن هناك بعض المراكز تصنعها وتوزعها على جميع المنشآت الطبية.

وعن الفنان الوحيد الذي ستمثل الى جانبه في حال تفكيرها بدخول مجال التمثيل، كشفت الدكتورة خلود أنها لن تمثل الا الى جانب الممثل المصري محمد رمضان.

وقالت شارحةس السبب: “لأنه قوي وأنا لما آجي أمثل لا أمثل إلا مع هيك مستوى وإلا بلاش.. أول مرة أشوف مسلسل كلهم أبطال.. الصراحة المسلسلات المصرية قوية والكل يتمنى يمثل فيها”.

وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت وتتعدد نشاطاتها في دول الخليج.

وقبل أشهر احتفلت مع زوجها أمين بعيد زواجها الثالث في جُزر المالديف.

وعرفت الدكتورة خلود، برفقها على الحيوانات، وظهرت في وقت سابق وهي تبكي بحرقة بعد واقعة تسمم الكلاب الضالة في إحدى المناطق بالكويت.