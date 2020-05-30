مصرية وابنتها تموتان أبشع ميتة لا تخطر على بال.. خنقاً على يد عشيقها خلال العلاقة المحرمة!!

أقدم شاب مصري على قتل عشيقته وابنتها خنقاً وألقى بجثتيهما في مياه النيل، في جريمةٍ مروعة أدلى الجاني بتفاصيلها كاملةً امام المحققين .

وقال المتهم في الجريمة المروعة التي وقعت في مركز سوهاج، ويُدعى “أكرم” 37 عاما، إنه جار المجنى عليهما.

وأضاف أنه منذ قرابة 5 سنوات ارتبط بالأم “ابتسام” 37 عاما، أرملة، بعلاقة غير شرعية، وكانت تتردد عليه في غياب زوجته طوال تلك الفترة .

وقال إنّه منذ حوالي شهر ونصف أرادَ إنهاء العلاقة معها، وبدأ يتهرب من مقابلتها، بينما كانت تصرّ هي على ذلك.

وأشار الى أنه عندما قابلها رفضت إنهاء العلاقة وهددت بففضحه أمام زوجته، ومن هنا بدأ يفكر في كيفية التخلص منها .

ويوضح أنّه طلب من عشيقته القدوم الى البيت، ففوجئ بابنتها ذات الـ 10 سنوات معها، فطلب منها إقامة علاقة غير شرعية، وأثناء الممارسة خنقها حتى ماتت.

وأكمل في اعترافاته قائلاً إنه وجد ابنة عشيقته نائمة في غرفة ثانية، فخنقها هي الأخرى، مضيفاً: “شربت سيجارة وبعدين قلت لازم أتخلص من الجثث.. جبت شوالين وربطت الجثث وحطيت جثة الأم في شوال وجثة البنت في شوال.. وشيلت الجثث حطتها في العربية بتاعتي ورميتها في النيل.. بس هو ده كل اللي حصل”.كما قال

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.