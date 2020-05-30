وسط ضحكات المصور.. “شاهد” ماذا فعل شابان مصريان مع طفل مُصاب بـ”متلازمة داون”؟!

فجر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر جرى ترويعه بكلب بوليسي، موجة غضب واسعة، وأثار الرأي العام في مصر.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شابان يقومان بإطلاق كلب بوليسي على طفل يُعاني من متلازمة “داون”، وسط بكاء الطفل، وضحكات الشابين، في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة.
وطالب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من السلطات، إلقاء القبض على هؤلاء الشباب، ومحاسبتهم على مافعلوه.
وفي وقت لاحق، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل، وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج على أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظيا أو جسديا أو معنويا.
وأردفت: “قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون”.
يُذكر أن الاعتداء على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة له عقوبة مضاعفة في مصر، و تعد جنحة في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإصابة، والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حد أقصى.
كما تصل عقوبة الاعتداء على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالترهيب والخوف إلى السجن 6 شهور أخرى، كما أن استخدام أداء في الترهيب سيصل بالعقوبة لمدة سنة مع الظرف المشددة.