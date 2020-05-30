وسط ضحكات المصور.. “شاهد” ماذا فعل شابان مصريان مع طفل مُصاب بـ”متلازمة داون”؟!

فجر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر جرى ترويعه بكلب بوليسي، موجة غضب واسعة، وأثار الرأي العام في مصر.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شابان يقومان بإطلاق كلب بوليسي على طفل يُعاني من متلازمة “داون”، وسط بكاء الطفل، وضحكات الشابين، في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة.

وطالب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من السلطات، إلقاء القبض على هؤلاء الشباب، ومحاسبتهم على مافعلوه.

شباب بن وسخه جابوا كلب بوليسي

وبيرعبوا طفل ذو احتياجات خاصه

لازم يتعاقبوا ولاد الوسخه دول#ريتويت عشان يتحاكموا ولا الشياطين دول

والدوله لازم تتحرك@moiegy pic.twitter.com/XWznbZcjVs — menapop😎(الشنتوحه )😂✋ (@menapop91336347) May 29, 2020

في مشهد مؤسف يدل علي عدم الانسانيه شابان يخيفان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصه من خلال كلب بوليسي 🤔حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لازم يتجابوا يتحاسبوا 👇👇 pic.twitter.com/kv4RZL54AX — صابرين صابرين (@bggUrL0VGgHdenq) May 29, 2020

مش قادرة اتفرج عليه. فين الرحمة يا ناس — Ghada Elbehery (@ghada_elbehery) May 29, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله انا شفت الفيديو قلبي وجعني والله ولازم يتحاكمو — mahmoud mohamed (@Castello2019) May 29, 2020

.. هذا نتاج طبيعي لثقافة الجهل والتنمر الموجودة لدى الكثيرين، والذين لا يجدون أي مانع من السخرية من أصحاب الاحتياجات الخاصة بمنتهى القسوة ، هؤلاء لابد من عقابهم وبقسوة على هذه الأفعال المشينة !! — Ahmed Talha (@AhmedTa34592541) May 29, 2020

وفي وقت لاحق، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل، وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج على أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظيا أو جسديا أو معنويا.

وأردفت: “قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون”.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إدارات التأهيل الاجتماعي والاسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذكافةالإجراءات التي من شأنها حمايةحق الطفل المعاق وردع الشبين المتورطين في الفيديو المتداول pic.twitter.com/D3cpz55QSs — مصرحياةfadfada22 (@fadfada22) May 30, 2020

يُذكر أن الاعتداء على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة له عقوبة مضاعفة في مصر، و تعد جنحة في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإصابة، والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حد أقصى.

كما تصل عقوبة الاعتداء على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالترهيب والخوف إلى السجن 6 شهور أخرى، كما أن استخدام أداء في الترهيب سيصل بالعقوبة لمدة سنة مع الظرف المشددة.