حادثة مؤسفة في الأردن .. هكذا انتهى شجار بين طفلين إلى تدخل الأباء ومقتل أحدهم!

في حادثةٍ مؤسفة، شهدت مدينة اربد في الأردن شجاراً عائلياً بدأ بين طفلين، ما دفع الأباء للتدخل، ما أدّى لوفاة أحدهم في الستينات من العمر.

وقال شهود عيان إن الشجار بدأ بين طفلين، وحينما تدخل الأباء حصلت بينهم مشادات، فسقط أحدهم مغشيا عليه .

وذكرت مصادر صحفية أنه تمّ نقل الأب المغشيّ عليه الى مستشفى الأميرة بسمة في مدينة اربد، ما لبث ان فارق الحياة.

وقال مصدر في الأمن العام إن الشخص صاحب سيرة مرضية ولا يوجد آثار شد أو عنف.

وتم ضبط الطرف الآخر واصطحابه إلى المركز الأمني، وفُتِحَ تحقيق بالحادثة فيما تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف عند سبب الوفاة.