“شاهد” محمد علي يكشف فضائح جديدة للسيسي ونظامه.. لكن الغريب أن “اللطم والعويل” في الإمارات

أعلن الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، تضامنه مع مطالب الأطباء في مصر في مواجهة نظام عبدالفتاح السيسي، وذلك في فيديو جديد نشره على صفحته عبر “الفيسبوك”، وأثار غضب الإماراتيين.!

وطالب محمد علي الشعب المصري بالخروج إلى شرفات (البلكونة) ونوافذ منازلهم الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة والتصفيق تحية لجهود الأطباء واعتراضا على ما يتعرضون له من إهمال من قبل الحكومة.

وقارن بين الإمكانات التي توفرها الدولة للأطباء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإمكانات التي توفرها لعناصر الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

مقطع الفيديو الذي أطل به محمد علي أثار غضب “رداحة الإمارات” مريم الكعبي، فخرجت مهاجمة المعارض المصري البارز قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، (اللي كتب ” سكربت ” الحلقة الثانية من الجزء الثاني من مسلسل أسرار الهلفوت محمد علي مفترض يحفظه ويسمع له قبل ما يطلع يقرأ بطريقة الطالب البليد ” حافظ بدون فهم ” ذكرني بمشهد الغباء المشهور وهو يلبس سماعة الترجمة “.

اللي كتب " سكربت " الحلقة الثانية

من الجزء الثاني

من مسلسل أسرار الهلفوت محمد علي

مفترض يحفظه ويسمع له قبل ما يطلع يقرأ بطريقة الطالب البليد

" حافظ بدون فهم "

ذكرني بمشهد الغباء المشهور وهو يلبس سماعة الترجمة

😂#الهلفوت — مريم الكعبي (@maryam1001) May 28, 2020

وعاد علي للظهور مرة أخرى قبل أيام موجهًا انتقادات لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ملف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف في مقطع فيديو نشره عبر منصة يوتيوب عن فشل الحكومة المصرية في إدارة ملف فيروس كورونا وعدم شفافيتها في عرض الأرقام الحقيقة للمصابين ما فاقم الوضع وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

وعاود رجل الأعمال المصري الظهور مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياسة وأغلق صفحته على فيسبوك.

وظهر علي في مقاطع فيديو عدة، اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.

واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل السيسي، خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة بقلب القاهرة خلال سبتمبر /أيلول 2019 وعدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.