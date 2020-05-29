“ستبصقون عليا أعرف ذلك”.. “شاهد” ماذا قال المرتزق يوسف علاونة عن أهل الكويت وفلسطين الضائعة

عاود المرتزق يوسف علاونة المحلل السياسي للقناة السعودية “24”، ، إلى الترويج لفكرة التطبيع العربي مع إسرائيل والإقرار بفكرة وجودها على أرض فلسطين بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.
وقال علاونة، والمعروف بتطبيله للنظامين السعودي والإماراتي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لماذا لا يتقبل العقل العربي السلام مع إسرائيل، ولماذا لا نستفيد من إسرائيل، ولماذا لا ننهي هذا الصراع مع إسرائيل؟”.
وأضاف علاونة: “الذي سينهي هذا الصراع مع إسرائيل هو إسرائيل نفسها بتشجيع الشعب الإسرائيلي على السلام والعودة للجذور التاريخية للسلام”، مشيراً إلى أن أهل الكويت من شطارتهم بالتجارة أطلق عليهم “يهود الخليج”.
وتابع: “هذا لقب رائع، وجيل أنه الله حط عنا اليهود وهم ليسوا مؤامرة، والشعب الفلسطيني مش قادر يستوعب أنه فلسطين راحت لأنه خلص قامت إسرائيل وللي سامعيني راح يتفوا عليا، وإسرائيل عندها إنجازات علمية وطبية وهؤلاء اليهود مش غرباء عن بلادنا بغداد والقاهرة ودمشق والأردن والخليج لماذا لا يتم استيعابهم؟”.
وأكمل: “يجب أن تصبح الحالة الإسرائيلية قابلة للتعايش والابداع والانتهاء من حالة الصراع التي يبقيها الغرب”.
من ناحيته، شارك مستشار رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، جاي معيان، مقطع الفيديو متفاخراً بما قاله المحلل السياسي لقناة سعودي 24، قائلاً: “صح لسانك فإسرائيل ليست مؤامرة بل دولة شرعية وذات انجازات ولماذا لا يستفيد منها العالم العربي؟”.
بدورهم عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لأفكار المرتزق علاونة، مؤكدين على ضرورة استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة.
الجدير ذكره، أن يوسف علاوة من أكثر الداعين للتطبيع مع إسرائيل، كما أنه يعرف عنه تطبيله للنظامين السعودي والإماراتي والترويج لعلاقتهما مع دولة الاحتلال، فيما يُهاجم الفلسطينيين وحقوقهم.