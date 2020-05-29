“ستبصقون عليا أعرف ذلك”.. “شاهد” ماذا قال المرتزق يوسف علاونة عن أهل الكويت وفلسطين الضائعة

عاود المرتزق يوسف علاونة المحلل السياسي للقناة السعودية “24”، ، إلى الترويج لفكرة التطبيع العربي مع إسرائيل والإقرار بفكرة وجودها على أرض فلسطين بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.

وقال علاونة، والمعروف بتطبيله للنظامين السعودي والإماراتي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لماذا لا يتقبل العقل العربي السلام مع إسرائيل، ولماذا لا نستفيد من إسرائيل، ولماذا لا ننهي هذا الصراع مع إسرائيل؟”.

وأضاف علاونة: “الذي سينهي هذا الصراع مع إسرائيل هو إسرائيل نفسها بتشجيع الشعب الإسرائيلي على السلام والعودة للجذور التاريخية للسلام”، مشيراً إلى أن أهل الكويت من شطارتهم بالتجارة أطلق عليهم “يهود الخليج”.

المحلل السياسي لقناة سعودي 24 الأستاذ يوسف علاونة @yousef_alwnah في مقطع جديد يدعو العرب إلى قبول #إسرائيل كدولة في المنطقة وإلى السلام معها.



صح السانك فإسرائيل ليست مؤامرة بل دولة شرعية وذات انجازات ولماذا لا يستفيد منها العالم العربي؟ pic.twitter.com/HCsBHVypDC — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) May 29, 2020

وتابع: “هذا لقب رائع، وجيل أنه الله حط عنا اليهود وهم ليسوا مؤامرة، والشعب الفلسطيني مش قادر يستوعب أنه فلسطين راحت لأنه خلص قامت إسرائيل وللي سامعيني راح يتفوا عليا، وإسرائيل عندها إنجازات علمية وطبية وهؤلاء اليهود مش غرباء عن بلادنا بغداد والقاهرة ودمشق والأردن والخليج لماذا لا يتم استيعابهم؟”.

وأكمل: “يجب أن تصبح الحالة الإسرائيلية قابلة للتعايش والابداع والانتهاء من حالة الصراع التي يبقيها الغرب”.

من ناحيته، شارك مستشار رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، جاي معيان، مقطع الفيديو متفاخراً بما قاله المحلل السياسي لقناة سعودي 24، قائلاً: “صح لسانك فإسرائيل ليست مؤامرة بل دولة شرعية وذات انجازات ولماذا لا يستفيد منها العالم العربي؟”.

بدورهم عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لأفكار المرتزق علاونة، مؤكدين على ضرورة استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة.

إن شاء الله تحرر فلسطين ، لكن ليس الفلسطينيون وحدهم الذين هم في حرب، المسلمون من كل أقطار العالم معنيين بها. و الله المستعان. — Yacine l'Africain (@adiostwi) May 29, 2020

والله ثم والله عدم شعوركم بالامان سيبقى حتى زوال كيانكم المزعوم — دار العز دار صباح (@AnzeeMohammed) May 29, 2020

وماذا استفادت مصر والاردن كدول وكشعوب من علاقاتها معكم… الاستفادة للأنظمة فقط… — نور اليقين Nour Alyakeen (@NourAlyakeen86) May 29, 2020

العبره في النهايات التي وعدنا فيها الله ورسوله والله لا يُخلف ميعاده

الموضوع عقدي بإمتياز ومن يتخلّف فالأمر لا يعنيه

ولا ننسى في عقيدتكم الداعيه إلى القتل واستباحة العرض والأرض وحلمكم بحدود من النيل إلى الفرات — AHMAD MOMANE 🇯🇴احتياط (@ahmad_momane) May 29, 2020

الجدير ذكره، أن يوسف علاوة من أكثر الداعين للتطبيع مع إسرائيل، كما أنه يعرف عنه تطبيله للنظامين السعودي والإماراتي والترويج لعلاقتهما مع دولة الاحتلال، فيما يُهاجم الفلسطينيين وحقوقهم.