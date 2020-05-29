“سيدنا يا سيدنا الله ينصر سيدنا”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الأردني أمام صورة الملك عبدالله الثاني وأثار جدلاً واسعاً

أثار مواطن أردني جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقته في إظهار ولائه وحبه للملك الأردني عبدالله الثاني.

وظهر المواطن الأردني في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يسجد على صورة كبيرة وُضعت للملك عبدالله الثاني، في عيد الاستقلال، ويقوم بأداء التحية العسكرية عدة مرات وسط هتافات وطنية من حوله.

شاهدوا كيف يسجد العبيد على صورة مليكهم #عبدالله_الثاني في مناسبة ما يسمى عيد الإستقلال . #خميني_الأردن pic.twitter.com/rVyHEEe0fW — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) May 29, 2020

وأثار الفيديو غضب المغردين الذين رأوا أن هذا التصرف مُبالغ به، وشبهوه بـ”العبيد”، فكتب مغرد باسم حسن الصبحي: “هؤلاء البهائم الجهلةهم كثيرون في العالم العربي، وهؤلاء عبدة البشر وعبدة الدولارات عقولهم عمي عن الله الخالق العظيم ابتعدوا عن الله الجبارالخالق المعبودوحده سبحانه وتعالى لهذا اذلهم وجعلهم للزمان وبين أهلهم وذويهم اضحكوةوفي بلدانهم صغارًاولهم الانحدار الكبير يارب أذل وأفلس من سجدوا له”.

🔴هؤلاءالبهائم الجاهلةهم كثيرون في العالم العربي

وهؤلاءعبدةالبشر وعبدةالدولارات عقولهم عمي عن الله الخالق العظيم ابتعدواعن الله الجبارالخالق المعبودوحده سبحانه وتعالى لهذااذلهم وجعلهم للزمان وبين أهلهم وذويهم اضحكوةوفي بلدانهم صغارًاولهم الانحدار الكبير

يارب أذل وأفلس من سجدوا له — حسن الصبحي (@h2ssanh201532) May 29, 2020

وعلق بندر الظفيري قائلاً: “متخلفين يسجدون لصورة”.

متخلفين يسجدون لصورة — 🇸🇦 بندر الظفيري (@bandar_abdalzi) May 30, 2020

ورأت مُغردة أخرى أن مافعله المواطن الأردني كُفر بتعاليم الدين الإسلامي، وكتبت: “أحق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من كان نسبه مثل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بل من كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم، و هذا اللي في المقطع كفر و مشكلة ان كان(عبدالله _الثاني ملك الأردن رضي بذلك) فهو نفس فعل بشار و ملك المغرب أستغفر الله.”

أحق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من كان نسبه مثل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بل من كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم.

و هذا اللي في المقطع كفر و مشكلة ان كان(عبدالله _الثاني ملك الأردن رضي بذلك) فهو نفس فعل بشار و ملك المغرب أستغفر الله. — بنت جارالله (@CwD6Y6V5cG3cQgD) May 29, 2020

وكانت الأردن قد احتفلت في 25 مايو بعيد الاستقلال الرابع والسبعين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مع انتشار فيروس “كورونا”.

وشارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وشقيقه الأمير هاشم في فعاليات الاحتفال بعيد استقلال الأردن، حيث رفعا علم بلادهما على سارية عالية.

ونشر ولي العهد الأردني مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، ضمن فعالية “علمنا عال” التي يشارك فيها الأردنيون احتفالا بعيد الاستقلال.

وعلق ولي العهد الأردني على الفيديو بالقول: “خافق في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنا”.