فيديو “مقزز” جدا.. هذا وضع بعض مطاعم الكويت الآن ودعوة لمقاطعتها بسبب العمالة المصرية “غير النظيفة”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق قيام أحد أصحاب المطاعم كما بدا من المقطع بنقل اللحوم والأجبان وغيرها من السلع التي يبيعها في مطعمه، في سيارة غير “مبرّدة” ودون انطباق المواصفات الصحية على آلية النقل.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” قيام أحد المواطنين بتصوير السيارة التي احتوت على أسياخ من اللحم وصناديق من الخضروات والطحينة والأجبان، في حين ينزل من أسياخ اللحم الدماء في صورة غير صحية وأثارت استياء عديد من المتفاعلين.

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نصيحة من محب

قاطعوا المطاعم لصحتكم وسلامتكم

أكل البيت صحي ونظيف

وعمالة المطاعم غير نظيفة

ولا يحرصون على نظافة الطعام والمكان

اللهم أني بلغت اللهم فاشهد

وشكراً #طرد_المصريين_من_الكويت #تكويت_ديوان_الخدمة_المدنية #تكويت_الكويت pic.twitter.com/iNbo1wrDbe — كويتي متقاعد 🇰🇼 (@kwait330) May 27, 2020

ونشر أحد المغردين مقطع الفيديو، ناصحاً المواطنين بعدم التعامل مع المطاعم، لأن العمالة التي فيها غير نظيفة على حد قوله، في حين هاجم المغرد أيضاً الجالية المصرية، معتبراً بأنهم غير نظيفين في عملهم ولا يتخذون الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض والجراثيم.

وقال: “نصيحة من محب، قاطعوا المطاعم لصحتكم وسلامتكم، أكل البيت صحي ونظيف، وعمالة المطاعم غير نظيفة، ولا يحرصون على نظافة الطعام والمكان اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، وشكراً”.

وأرفق بتغريدته وسمي “طرد المصريين من الكويت، تكويت ديوان الخدمة المدنية”.

فيما علّق أحد المغردين على المقطع قائلا: “يعني نقل اللحوم والأجبان بسيارة غير مبردة، هذا التسمم بعينه وعلمه”.

يعنى نقل اللحوم والاجبان بسياره غيره مبرده

هذا التسمم بعينه وعلمه — مهنا الشمري (@shmrmehana) May 27, 2020

وكتب آخر: “100 بالمائة معاك، “بإشارة لصاحب التغريدة”، ولا أصلاً أثق في أي مطعم في الكويت، خلاص ما عت جبدي من الناظر والتجارب”.

١٠٠٪ معاك ولا أصلاً اثق في اي مطعم بالكويت خلاص ماعت جبدي من المناظر والتجارب. — بو راشد الحماد (@baselhammad10) May 27, 2020

وشهدت الكويت منذ بداية أزمة وباء كورونا، حالة من الجدل والتجاذب الكبيرين، بين المواطنين الكويتيين ومقيمين مصريين هناك، حيث سجلت البلاد عديد من المخالفات بحق مواطنين مصريين وافدين بالكويت، في ظل مطالبات كويتية بضرورة ترحيل كامل الجالية المصرية من الكويت لتجاوزاتهم التي لا يمكن السيطرة عليها في ظل هذا الظرف الاستثنائي.