ما علاقة الطائرة الإسرائيلية التي حطت في الخرطوم بالأمر.. هذه قصة المسؤولة السودانية التي توفيت بـ”كورونا”

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة بالمجلس، والمعروفة إعلاميا بـ”مهندسة” لقائه مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأوضح المجلس في بيان إن “البرهان ونائبه محمد دقلو (حميدتي)، وأعضاء المجلس، يحتسبون عند الله السفيرة قدح الدم، المستشارة بالمجلس (ذاته) التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم (الأربعاء)”، دون ذكر سبب الوفاة. وأكد البيان أن قدح الدم “قدمت حياة حافلة بالعطاء الوطني وأسهمت بدور مقدر في تعزيز علاقات السودان الخارجية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وسائل إعلامية محلية، بوفاة قدح الدم، التي تعمل أيضا مستشارة للرئيس الأوغندي يوري موسفيني، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت تلك المصادر، منها صحيفة “السوداني”، وموقع “أخبار السودان”، إن قدح الدم، نقلت الإثنين إلى مستشفى “علياء” بأم درمان، إثر إصابتها بالفيروس، وتوفيت اليوم.

وتنتمي قدح الدم إلى أسرة سودانية، وطالما ارتبط اسمها بإثارة الجدل، إذ وصفها البعض بـ”مهندسة” لقاء البرهان مع نتنياهو، في أوغندا فبراير/ شباط الماضي.

وساهم في اتساع هذا الجدل، تداول وسائل إعلام سودانية آنذاك، صورا لها وهي تصافح نتنياهو، رغم امتناعها عن الإدلاء بأي معلومات بشأن ترتيبات اللقاء الذي شكّل نقطة تحوّل في موقف الخرطوم حيال التطبيع مع إسرائيل.

وتضاربت الأنباء، الأربعاء، حول علاقة مرض قدح الدم بالطائرة الإسرائيلية التي حطت في الخرطوم، أمس الثلاثاء.

وكان محرر الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية شيمعون أران كشف أمس أن طائرة إسرائيلية خاصة قد حطّت في مطار الخرطوم الدولي، دون أن يفصح من كان على متنها والغاية من هبوطها في العاصمة السودانية. وأكدت مصادر سودانية موثوق بها أن طائرة (خاصة أجنبية) تم فتح مطار الخرطوم لها في الصباح وهبطت، وأكد أحد المصادر أنه (شاهدها وهي قابعة في المدرج)، في وقت امتنع فيه المسؤولون الحكوميون السودانيون من الإجابة على تساؤلات “القدس العربي” عن الجهة التي تتبع لها الطائرة.

وقالت القناة العبرية (13)، الأربعاء، إن الطائرة الإسرائيلية كان على متنها طاقم طبي لإنقاذ الدبلوماسية. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلال جلسة الحكومة، الأحد، أنه هاتف البرهان، وهنأه بعيد الفطر، دون أن يشير إلى تطرقه معه إلى الحالة الصحية لقدح الدم.

The Israeli biz landed Sudan to help Ugandan president's advisor, Najwa Gadah Aldam, architect of Israel-Sudan thaw, who fell ill w coronavirus, per @BarakRavid . Unfort, it was too late to help her, and she died today https://t.co/z7EFmiUHIO pic.twitter.com/dMbtcV1Ai7 — avi scharf (@avischarf) May 27, 2020

وقالت القناة إن الرحلة كانت لتبقى سرية، لولا أنه تم التقاط مسارها غير المعتاد عبر مواقع تتبع حركة الطيران على الإنترنت. وأضافت أن طاقما طبيا إسرائيليا كان متن الطائرة لدى هبوطها في الخرطوم، إضافة إلى أدوية للتعامل مع كورونا، وكذلك مسؤول سياسي إسرائيلي كبير (لم تسمه) يعمل على ملف العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.

عاجل: مكالمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان ناقشت موضوع المرحومة نجوى قدح الدم https://t.co/dJnevmG7OK — Wasil Ali – واصل علي (@wasilalitaha) May 27, 2020

ورغب الإسرائيليون بدايةً في نقل قدح الدم، لتلقي الرعاية الطبية في تل أبيب، قبل أن يتبين لهم أن حالتها الصحية خطيرة ولا تسمح بذلك، وفق ذات المصدر.

وفاة مستشارة الرئيس الأوغندي، السفيرة نجوي عباس قدح الدم اليوم بمستشفى علياء بأمدرمان متأثرة بفيروس “كورونا”، كشفت سر الطائرة الخاصة التي أتت ورجعت أمس من والى تل أبيب وعلى متنها فريقاً ألمانياً جاء إلى الخرطوم للاهتمام بعلاجها وامكانية نقلها الى اسرائيل+ — abubaker elamin (@abubakerelamin1) May 27, 2020