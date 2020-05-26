من ليبيا إلى اليمن.. كورونا لم يحد من إجرام أبوظبي وابن زايد مستمر في صب الزيت على النار

شنت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية هجوما عنيفا على الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مؤكدة أن لم تحد أزمة كورونا من النشاط الدولي المكثف لأبوظبي واستمرار مخططها التخريبي بداية من اليمن إلى ليبيا مرورا بالسودان وسوريا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في مقال تحت عنوان “الإمارات العربية المتحدة والنشاط الدبلوماسي المكثف”، أن التباطؤ الاقتصادي، الذي تعرفه الإمارات لم يكبح بأي حال من الأحوال حماسها فيما يتعلق بتدخلاتها في الصراعات الخارجية.

وأوضح المقال أنه بينما كانت دول العالم تحت الحجر الصحي، استمرت أبوظبي في دفع بيادقها في ساحة المعركة، حتى أنها أزعجت حلفاءها الدوليين، بصبها للزيت على النار.

وتابعت الصحيفة:”في اليمن أو ليبيا، حيث يشتد القتال في الأسابيع الأخيرة على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار للتعامل مع وباء كورونا، فإن تدخل الإمارات ووقوفها إلى جانب أطراف هذه الحروب الأهلية يعد واضحا.”

خسائر فادحة

لكن حليف الإمارات وفرنسا المشير خليفة حفتر تعرض لانتكاسات عسكرية كبيرة، وهذا الفشل لم يكن الفشل الأول لقوات “الماريشال” والتي ضعف موقفها أكثر منذ بداية العام بعد التدخل التركي إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وبالإضافة إلى المسرحين الليبي واليمني المشتعلين، قام الإماراتيون أيضا في السنوات الأخيرة بمضاعفة تدخلاتهم في الأزمات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتقدم أبوظبي الدعم السياسي والمالي الكبير لدكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي.

وضغطت بشكل كبير العام الماضي على الجيش في السودان حتى لا يستسلم لمطالب الثوار، كما أنها تزود دول الساحل الإفريقية بالمعدات العسكرية.

وشددت ليبراسيون على أن إستراتيجية الإمارات معادية للديمقراطية، وتترجم دائما بحملة عدوانية.