إذا عرف السبب بطل العجب.. “شاهد” مستشار ابن زايد وهو يلقن الهارب سعيد جداد تعليمات مخابرات أبوظبي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة ضد الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عقب تداول صورة تجمع مستشاره الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله في لندن بالهارب العُماني سعيد جداد ما يثبت وقوف مخابرات أبوظبي وراء محاولات نشر البلبلة في مسقط وقلب نظام الحكم من خلال المرتزقة المأجورين أمثال جداد وشلته في لندن.
وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع عبدالخالق عبدالله رفقة سعيد جداد في لندن، لتؤكد أن التسجيل المفبرك الذي نشره العماني الهارب مؤخرا ليوسف بن علوي والقذافي وصله من المخابرات الإماراتية لضرب علاقة السلطنة بمحيطها الخليجي.
من جانبه نشر الكاتب العماني البارز عباس المسكري الصورة وعلق بقوله ساخرا:” تحية من الأعماق للمستشار السياسي لسمو الشيخ محمد بن زايد الدكتور عبدالخالق وهو يقدم النصح الطيب للمدعو سعيد جداد”
وتابع:”وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عمق الحب لعمان في قلب الدكتور عبدالخالق رغم إن السلطات منعته من الدخول منذ سنوات بسبب تطاوله على عمان إلا إن ذلك لم يمنعه من إعلان حبه”
هذا وتداولت حسابات عمانية كثيرة صورة جداد وعبدالخالق، مشيرين إلى تصريحات سابقة لمستشار ولي عهد أبوظبي في فبراير الماضي، قال فيها إنه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد حينها بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”
وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، وصف في تغريدته تلك لندن بأنّها “عاصمة المعارضة الخليجية” وقال إنه التقى ببعضهم خلال اليومين الماضيين.
وتفجرت في الأيام الأخيرة فضيحة محاولة النظام الحاكم في دولة الإمارات إشعال فتنة جديدة بين دول الخليج العربي هذه المرة لضرب علاقات المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
وكشفت مصادر حقوقية معارضة في أبو ظبي عن تنسيق ودعم رسمي من النظام الإماراتي للناشط العُماني الهارب إلى بريطانيا سعيد جداد مقابل قيامه بنشر تسجيل مفبرك لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي مع الرئيس الراحل السابق معمر القذافي.
وذكرت المصادر أن نشر الفيديو المفبرك استهدف تأزيم العلاقات بين سلطنة عُمان والسعودية ضمن مساعي أبو ظبي لعزل الرياض عن محيطها الخليجي بإنشاء عداوات مدبرة بينها وبين دول الخليج.
في الوقت ذاته استهدفت فتنة الإمارات ضرب وساطة متقدمة تولتها سلطنة عُمان خلال الأيام الأخيرة بشكل غير معلن لحل الأزمة الخليجية وإنهاء حصار دولة قطر الذي كانت أبو ظبي المدبر الرئيسي له.
وأوضحت المصادر الحقوقية أن الناشط العماني الهارب والشهير باسم سعيد جداد قد حصل على دعم من قبل الحكومة الإماراتية ليقوم بنشر تسجيل صوتي مفبرك لبن علوي والقذافي يسيء للسعودية
وفور نشر الفيديو عمل الذباب الالكتروني على وضع الحطب في نار الفتنة من خلال الزعم أن بن علوي قال للقذافي إن “زمن السعودية انتهى ووجه لها انتقادات حادة طالت أمنها واستقرارها”. وأطلق الذباب الالكتروني الإماراتي هاشتاج #بن_علوي_يتامر_ضد_السعوديه لإثارة المزيد من الفتنة.
في المقابل رد نشطاء عمانيون بأن ما جرى تسريب يكشف فشل جهاز الامن الاماراتي في تركيب المقطع، ودشنوا هاشتاج اسموه #تسجيلات_بن_علوي_مفبركه، مؤكدين أن أبوظبي استخدمت برنامج لتركيب الصوت وقامت بإرساله لهارب عماني جندته السفارة الإماراتية وتم فضحه سابقا.
وأثارت الحملة التي أطلقتها سلطنة عُمان لرأب الصدع الخليجي، غضب أبوظبي، إذ تقود السلطنة مبادرة يدعمها بشدة السلطان هيثم بن طارق لحل النزاع الخليجي وعودة العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها.
ومنذ بدء الأزمة الخليجية منتصف عام 2017 بتدبير ودفع إماراتي بشكل رئيسي، عملت أبو ظبي على إفشال كل المبادرات الرامية إلى رأب الصدع وإعادة الوحدة للبيت الخليجي خدمة لمؤامراتها في المنطقة وتعزيزا لدورها التخريبي المشبوه.