“شاهد” كيف فضح حميدتي السعودية والامارات وهذه قصة “طرد” وزير خارجية قطر؟!

فضح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أطرافاً لم يسمها، بالوقوف وراء محاولة تأجيج خلاف بين قطر والسودان, مؤكداً على عدم وجود أي خلافات بين الدوحة والخرطوم كما يروج البعض.

وفي حادثة رفض المجلس الانتقالي استقبال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال حميدتي، في مقابلة مع قناة “سودانية 24″، أمس الأحد، إن وزير الخارجية القطري وصل الخرطوم بعد التغيير الذي جرى في أبريل/ نيسان 2019، دون علم المجلس العسكري، ولذا رفضنا استقباله.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “جهات ما أرادت إحراج المجلس العسكري بحضور الوزير القطري دون علم المجلس”.!

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قال مؤخرا إن “مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين”.

ويبدو أن حميدتي قد “غرر” به في حادثة وزير الخارجية القطري، حسب ما رصدت “وطن” من تصريحات للمسؤول السوداني بعد الاتفاق مع السعودية والإمارات على دفع 3 مليارات دولار مقابل إرسال السودان لجنوده إلي اليمن، إذ خرج حميدتي في تصريحات يقول إن مجلسه الانتقالي ليس له علم بزيارة وزير الخارجية القطري.!

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المقطع الأول ذكر أن ليس لنا علم بزيارة وزير خارجية #قطر

طبعاً بعد ماتم الاتفاق مع #السعودية و #الامارات على دفع مبلغ 3 مليار دولار لإرسال جنود سودانيين إلى #اليمن

تم عمل هذه التمثيلية … pic.twitter.com/0XJlJlIjm2 — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 25, 2020

ولكن بعد ما خذلت السعودية والإمارات، حليفهم المجلس الانتقالي ودفع مبلغ “500” مليون من قيمة المبلغ المتفق عليه، تغير كلام حميدتي وخرج يقول “لا خلاف مع قطر وهناك اطراف كانت تهدف لخلق الفتنه بيننا وبين قطر”.!

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المقطع الثاني

التليفزيون السوداني الرسمي حميدتي يقول لا خلاف مع #قطر وهناك اطراف كانت تهدف لخلق الفتنه بيننا وبين قطر



تغير كلام حميدتي لماذا ؟

لأنه أستلم فقط 500 مليون دولار من اصل 3 مليار ثمن إرسال الجنود السودانيين إلى اليمن



ادفع اكون معك لا تدفع اكون ضدك pic.twitter.com/w33ExulBRA — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 25, 2020

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية.