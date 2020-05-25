العماني الهارب سعيد جداد يبعث برسالة “وقحة” للسلطان هيثم.. وجه اتهامات “مضحكة” لـ بن علوي ومسؤولين كبار

خرج الناشط العُماني الهارب سعيد جداد، بتغريدة جديدة أثارت جدلا واسعا بين العُمانيين اتهم فيها وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي ومسؤولين كبار في الدولة بالتخطيط لاغتياله.

وقال “جداد” ـ الذي نشر قبل أيام تسجيل مفبرك لوزير خارجية السلطنة ـ في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه يتهم “ابن علوي والنعماني والشريقي والهلالي بالتخطيط لقتلي ويريدون تحميل المسؤلية للشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان”

يبدوا ان ابن علوي والنعماني والشريقي والهلالي يخططون لقتلي ويريدون تحميل المسؤلية للشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان ولذلك ان انبه صاحب الجلالة السلطان هيثم لما تخطط له هذه الشرذمة سوف نوافيكم بالتفاصيل. — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) May 25, 2020

وتابع الناشط العُماني الذي تحول إلى مرتزق في رسالة للسلطان هيثم:” ولذلك ان انبه صاحب الجلالة السلطان هيثم لما تخطط له هذه الشرذمة سوف نوافيكم بالتفاصيل.”

وشن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على “جداد” الذي يسعى بكل طاقته لإثارة البلبلة في السلطنة عبر نشره الأكاذيب والمزاعم، ولمز كبار المسؤولين في السلطنة بالباطل تنفيذا للأجندة الإماراتية الخبيثة مقابل ما يحصل عليه من دعم من قبل ابن زايد.

زين كتب وصيتك المبالغ اللي تستمهن من معزبك تدفن معك ف القبر علشان تزيد ف حرقك قبل م توصل جهنم — 🇴🇲RaSoooD🇴🇲 (@RaSoooD6) May 25, 2020

هههههههه

اي تسجيل انته مصدق هذا لغه

اذا يقول صحيح معه مقطع صوتي ليش ماينزله — الوتر الحزين (@fytThKzHnmBOghI) May 25, 2020

😂😂اخر سطرين من انته عشان تنبه صاحب الجلاله😂 ضحكني — بدر (@u5nU4DVi2E0q4wT) May 25, 2020

والخميس، الماضي، فجر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل، مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن تنسيق ودعم رسمي من حكومة الإمارات للناشط العُماني الهارب سعيد جداد مقابل قيامه بنشر التسجيل المفبرك لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي مع القذافي بهدف تأزيم العلاقات بين السلطنة والسعودية ضمن مساعي ابن زايد لعزل الرياض عن محيطها الخليجي بإنشاء عداوات مدبرة بينها وبين دول الخليج للسيطرة على قرار ابن سلمان.

وقال “الطويل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه وصلته معلومات بأن سعيد بن علي الكثيري، الناشط العماني الهارب والشهير باسم “سعيد جداد” قد حصل على دعم من قبل الحكومة الإماراتية ليقوم بنشر تسجيل صوتي مفبرك لـ لـ”بن علوي” و”القذافي” يدور حول مخطط في السعودية لضرب العلاقات.

وتابع:”لازال البعض غبر مدرك بأن الوعي العربي في أفضل مراحله والمواطن العُماني قادر على اخراس المزاودين”

وأشار الناشط الإماراتي في تغريدة أخرى إلى أن سعيد جداد المقيم في بريطانيا، قام مسبقا بنشر فيديوها تطبيل لـ محمد بن زايد عبر قناته في اليوتيوب، قبل أن تأتيه الأوامر باثارة الفتنة وضرب العلاقات بين الأشقاء، وهو ما يثبت تلقيه التعليمات من ابوظبي في هذا الشأن.

وأكد متابعون ومغرّدون عُمانيون مؤثرون أنّ المقطع عبارة عن دمج لعدة مقاطع قام به جهاز أمن أبوظبي وكلّف الخائن “سعيد جداد” بنشره، ثمّ تحريك الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي، وبعض الإعلاميين السعوديين المرتزقة لدى الإمارات لتداول التسجيل على نطاقٍ واسع.

ومما يؤكد ايضاً أن الإمارات وجهازها الأمني هم من يقف خلف نشر التسريب، هو تعليق مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عليه، وتأكيد الإتهام لـ”بن علوي”، إضافةً إلى تعليق المغرّد البذيء حمد المزروعي.

ودشنّ العُمانيون هاشتاغ ( #تسجيلات_بن_علوي_مفبركه) لفضح الإمارات وكشف النوايا الخبيثة التي تريدها من نشر التسجيل المفبرك للوزير “بن علوي”.

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

ويُتهم سعيد جداد -الذي لا يتوقف عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، بتلقي توجيهات إماراتية بذلك عدا عن الدعم المادي الذي يصله لمواصلة الهجوم، إذ لم يتوقف عن الإساءة للسلطان قابوس حتّى بعد رحيله .