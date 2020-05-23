أعطتهم نصيحة حول ارتداء الملابس الداخلية.. “شاهد” ماذا فعلت هذه المعلمة الكويتية “الجريئة” خلال المحاضرة!

أثارت معلمة كويتية جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد الدروس “أون لاين” والذي تضمن ألفاظاً خادشة في نهار رمضان.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، إحدى المُعلمات وهي تشرح لطالباتها من منزلها عبر تطبيق “زووم”، بسبب إغلاق المدارس ضمن الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة لمواجهة واحتواء فيروس “كورونا” المستجد، وتوجه نصائحها لهم حول الملابس الداخلية التي يجب أن يرتدوها حتى يظهر صدرهم بشكل لائق، مُستخدمة عبارات صريحة خادشة للحياء العام.

مغردون: مطالبات للجرائم الالكترونية للتحرك على الالفاظ الخادشة في الشهر الفضيل ! pic.twitter.com/8Oez9grDpo — نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 22, 2020

وطالب المغردون الجرائم الإلكترونية بالتحرك والقبض عليها بسبب جرأتها في الطرح وأمام عدد كبير من المشاهدين، وفي شهر رمضان.

لاتكملين الدرس كملي مسح السبوره — أسا (@hmo9h) May 22, 2020

اي واالله مغروض تنسجن ماتخاف من الله — المتمرد كويتي وكلي فخر🇰🇼🇰🇼 (@IYYhLHNF2PA4DUv) May 22, 2020

إلى نشر ألحين دل بنات صغار سن

على مثل هادرس ونشر مثل هذا

مايجوز — Abdulaziz (@Abdulaz37032671) May 22, 2020

وقحه و قليله ادب — Ra3d (@r1_nice1) May 22, 2020

وفي سياق مُتصل، أجبر فيروس كورونا عدة بلدان على اتخاذ سلسلة قرارات تقضي بمنع الفعاليات والتجمعات التي تؤدي إلى الاختلاط بين الناس، تفاديا لزيادة معدلات انتشار الفيروس، وكان من ضمن هذه القرارات إيقاف النشاط التعليمي في المدارس والجامعات.

وكانت الكويت واحدة من عشرات الدول التي قررت وقف الحركة التعليمية ما دفع جهات عدة إلى ابتكار أساليب جديدة تحافظ على وتيرة التحصيل العملي عن بعد.

فقد شرعت بعض المدارس في الكويت وبمبادرات تطوعية بعيدة عن التوجيهات الرسمية، باستغلال فترة الإجازة القسرية لتعليم الطلبة وهم في المنازل، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق هذه الغاية.

يُذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الجمعة تسجيل 955 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 19564 حالة في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 138 حالة.