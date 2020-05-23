ليس من المعقول أن يلتفت لـ فجر السعيد.. حقيقة حساب ناصر الصباح نجل أمير الكويت على تويتر بعد الجدل المثار

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من الجدل، عقب تدشين حساب الكتروني جديد في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نُسب لوزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير البلاد “ناصر صباح الأحمد صباح”.

حيث تلقى الحساب أكثر من مئة ألف متابع، خلال ساعات قليلة من انطلاقه، علماً بأن الحساب غير موثق من قبل موقع تويتر، مع احتمالية ارتفاع عد المتابعين خلال الساعات القادمة، بعد الترحيب الواسع الذي تلقاه هذا الحساب ومتابعته من قبل وزراء سابقين وحاليين ونواب وشخصيات بارزة في الكويت.

العيد عيدين بوجودك معنا في عالم توتير

نورته وأثريته بفكرك وحكمتك ،،،

الله يطول بعمرك وعمر والدك ووالد الجميع حفظكم الله لكل الكويتين والعرب#الشيخ_ناصر_صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/ozA1q41rA5 — خولة مبارك الحساوي (@khawlamalhasawi) May 23, 2020

وشكك العديد من النشطاء بصحة هذا الحساب وأنه لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوصه، خاصة وأنه ظعهر فجأة بدون مقدمات وهو ما يؤكد عدم تبعيته لنجل أمير الكويت.

الوحيد اللي دخل تويتر ووصل هالرقم وهالتفاعل بساعات هو الملك سلمان !!



واليوم هو الشيخ ناصر الصباح !!



رغم أن هناك تشكيك في الحساب ولايوجد إعلان رسمي !!



و بدون ذباب الكتروني !!



مزاج الشارع الكويتي متعطش للإصلاح !!



. pic.twitter.com/gpBGvbqXFy — محمود شاكر الفيلكاوي (@ALFAILEKAWE) May 23, 2020

آنا شخصياً سويت أنفولو لحساب الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح لأني شاك إنه هذا الحساب غير حقيقي من كتب تغريدة عن ………….؟ ماني قايل إسمها !! — نـــادر المــنـصـــور (@NaderAlMansour) May 23, 2020

بينما طالب آخرون الشيخ خالد العبدالله بالرد وتوضيح حقيقة هذا الحساب بشأن إن كان يعود حقا للشيخ ناصر أم لا.

حبيبنا الشيخ الخلوق خالد العبدالله



عودتنا دائماً ان تنفي او تؤكد أي حساب ينتمي لأسرة الصباح الكرام



والشيخ ناصر صباح له ثقل ومكانه كبيره بين ابناء الأسرة ولدي الشعب الكويتي



هل هذا حسابه؟@kasnms pic.twitter.com/EyWtylVWcY — عبدالله البريكي (@AbAlburiki) May 23, 2020

وكتب عبدالله البريكي:”حبيبنا الشيخ الخلوق خالد العبدالله، عودتنا دائماً ان تنفي او تؤكد أي حساب ينتمي لأسرة الصباح الكرام، والشيخ ناصر صباح له ثقل ومكانه كبيره بين ابناء الأسرة ولدي الشعب الكويتي هل هذا حسابه؟”

يشار إلى أن أول ما كتبه الحساب بتغريداته، تهنئة بعيد الفطر السعيد، ثم تطرق لعدة قضايا منها الإشارة إلى “مشاركة وزير الدفاع ناصر الصباح قبل يومين في لقاء خاص مع مجموعة من المتخصصين من الجانب الأمريكي والكويتي، بحضور بعض من جمعيات النفع العام، للاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا في معالجة اختلاسات الصندوق السيادي الماليزي خاصة، وقضايا غسيل الأموال والفساد بشكل عام”.

مع قرب حلول عيد الفطر السعيد أتقدم بالتهنئة لسيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهم الله والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة .

كذلك يسرني أن أدشن هذا الحساب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر داعياً الله عز وجل أن يوفقنا في خدمة الوطن وأن يرفع البلاء عن البشرية قريباً بإذن الله. — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) May 22, 2020

كما أشار الحساب المنسوب لوزير الدفاع الأسبق، لتغريدات للإعلامية الكويتية فجر السعيد، ارتبطت بناصر الصباح، وتضمنت اتهامات تم وصفها من قبل الحساب المنسوب للشيخ بأنها تنال من سمعته وتشوّه صورة الكويت.

وكذلك أُجري حالياً مناقشة مع بعض المستشارين القانونيين بشأن التغريدات التي وجهتها السيدة فجر عثمان السعيد لي عبر حسابها في تويتر والتي تضمنت إتهامات تنال من سمعتي وكرامتي وبالأخص ما ذكر بشأن تشويه صورة دولة الكويت 5 يتبع — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) May 23, 2020

وتابع بتغريدة أخرى: “أما فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها فعها هي وآخرين غرامة قدرها 24000 دينار كويتي، غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتضمنت خلط ما بين العقوبة الجزائية وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبي وقدره 5001 دينار كويتي، بالتضامن مع آخرين والذي اكتفيت به ولم أرفع الدعوة بطلب التعويض النهائي”.

أما فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها دفعها هي وآخرين غرامة قدرها 24000 دك غير صحيح جملة وتفصيلًا وتضمنت خلط ما بين العقوبة الجزائية ( الغرامة ) وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبى وقدره 5001 دك بالتضامن مع آخرين والذى اكتفيت به ولم أرفع الدعوة بطلب التعويض النهائي . انتهى — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) May 23, 2020

فيما عقبت الإعلامية فجر السعيد حول ما قاله الحساب المنسوب لناصر الصباح وقالت: “الحين هو فاتح حساب بالتويتر بس عشان يرد علىّ، امم يبيلها صفنة”.

الحين اهو فاتح حساب بالتويتر بس عشان يرد علي اممممممممممممممممممم وهم امممممممممممممممممم يبيلها #صفنه 🤔🤔🤔🤔🤔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 23, 2020

فيما قال الناشط نمشان خالد النمشان، حول الحساب المنسوب لناصر الصباح: “أعتقد أن الشيخ ناصر صباح الأحمد ليس له حساب في تويتر لأن ليس من المعقول ابن سمو الأمير يترك أمور كبيرة ومهمة في البلد ويتكلم عن تغريدات للمواطنة فجر السعيد والذي كفل لها الدستور حرية الرأي”.