“شاهد” الإمارات تستخدم هارباً “عديم المروءة” لتشويه صورة وزير خارجية عمان.. فهل تآمر يوسف بن علوي على السعودية

أثار تسجيل صوتي، زعم مرجوه تورط وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، في التحريض على السعودية بالاتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلاً واسعاً، الامر الذي دفع المطبلين السعوديين والإماراتيين لإطلاق حملة تشويه ضد الدبلوماسي العُماني الشهير.

وانبرت وسائل اعلام سعودية وأخرى إماراتية إلى جانب “المطبلين” و “الذباب” للتطاول على سلطنة عُمان، والتشكيك في الانتماء الخليجي.

ومن غير الواضح في التسجيل الصوتي المنسوب للقذافي وبن علوي أي تفاصيل للمؤامرة سوى الحديث عن الشأن السياسي للبلدين والتطرق إلى عدد من القضايا الثانوية المتعلقة بالدول العربية، خاصة وأن وزير الخارجية العُماني ظهر يسمع من القذافي أكثر مما يتكلم معه.

وزعمت صحيفة المرصد السعودية المطبلة للنظام ، أن ذلك لم يكن التآمر الأول على السعودية وسبقه أمير قطر السابق حمد بن خليفة الذي تآمر مع القذافي ضد المملكة خلال تسجيل صوتي وضح فيه حجم حقد الرجلين على المملكة وتمنيهما زوالها، على حد زعمه.!

وتشير وسائل الإعلام السعودية، أن وزير الخارجية العُماني أكد للقذافي أن زمن السعودية انتهى ووجه لها انتقادات حادة طالت أمنها واستقرارها، وفق مزاعمهم.

وبعد نشر وسائل الإعلام السعودية التسجيل الصوتي، انبرى الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي في مهاجمة وزير الخارجية العُماني موجهين له الاتهامات الباطلة فيما يتعلق بالتآمر على السعودية.

وقال الإعلامي السعودي، فهد الدغيثر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تسجيل بين وزير خارجية #عمان #يوسف_بن_علوي والقذافي يتوافق بمحتواه مع تسجيلات #الحمدين، الجماعة كانوا يراهنون على تقسيم #المملكة بقيادة #إيران ويرونها مسألة وقت فقط وهو ما يفسر تسهيل وصول الأسلحة الإيرانية إلى #الحوثي عبر عمان”، وفق قوله.

تسجيل بين وزير خارجية #عمان #يوسف_بن_علوي والقذافي يتوافق بمحتواه مع تسجيلات #الحمدين.

الجماعة كانوا يراهنون على تقسيم #المملكة بقيادة #إيران ويرونها مسألة وقت فقط وهو ما يفسر تسهيل وصول الأسلحة الإيرانية إلى #الحوثي عبر عمان.https://t.co/xfCUS4CeJ0#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية — فهد الدغيثر 🇸🇦 (@F_Deghaither) May 22, 2020

الكاتب الإماراتي منصور خلفان، دخل على الخط الهجومي لوزير الخارجية العُماني، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “بو خالد يطبق وصية زايد وهو يعرف مصلحة #السعودية أكثر ابتعدت عن #قطر والان تبتعد عن #عمان ومستقبلا لازم تبتعد عن #الكويت ورح تكون مخلصة للإمارات وقوية بها”.

#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية بو خالد يطبق وصية زايد وهو يعرف مصلحة #السعودية اكثر ابتعدت عن #قطر والان تبتعد عن #عمان ومستقبلا لازم تبتعد عن #الكويت ورح تكون مخلصة للامارات وقوية بها pic.twitter.com/XEjSNS3jB0 — منصور خلفان (@mansorkhalfan2) May 22, 2020

تسجيل بين وزير خارجية #عمان #يوسف_بن_علوي والقذافي يتوافق بمحتواه مع تسجيلات #الحمدين.

الجماعة كانوا يراهنون على تقسيم #المملكة بقيادة #إيران ويرونها مسألة وقت فقط وهو ما يفسر تسهيل وصول الأسلحة الإيرانية إلى #الحوثي عبر عمان.https://t.co/xfCUS4CeJ0#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية — فهد الدغيثر 🇸🇦 (@F_Deghaither) May 22, 2020

عُمانيون يتصدون لهذيان الذباب..

وسريعاً تصدى العمانيون لحملة التحريض التي قادتها الإمارات والسعودية ضد سلطنة عمانـ وقال المغرد العماني الشهير أبو مستهيل إن ما جرى تسريب يكشف فشل جهاز الامن الاماراتي في تركيب المقطع ” وعليكم أن لا تقبلوا أن تظهر صورتكم بهذا الشكل وتصبحوا أضحوكة للشعوب أن الامارات تتحكم بعقولكم “.

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

نقول للشعب السعودي أن جهاز ابوظبي فاشل في تركيب المقطع

وعليكم أن لا تقبلوا أن تظهر صورتكم بهذا الشكل وتصبحوا أضحوكة للشعوب أن الامارات تتحكم بعقولكم#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعوديه pic.twitter.com/UGdOSILOUY — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

ودشن العمانيون هاشتاج اسموه #تسجيلات_بن_علوي_مفبركه دافعوا خلالها على الفبركات التي أطلقها الذباب السعودي، وقال أبو مستهيل في تغريدته التي رصدتها “وطن”، إلى الشعب السعودي جهاز أبوظبي أستخدم برنامج لتركيب الصوت وقام بإرسالها لهارب عماني جندته السفارة الاماراتية وتم فضحها سابقا لا تصبحوا كالقطيع وساذجين عندكم الأمن السيبراني السعودي سيخبركم بالحقيقة وهناك آلاف التقنيين السعوديين “.

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

إلى الشعب السعودي

جهاز أبوظبي أستخدم برنامج لتركيب الصوت

وقام بإرسالها لهارب عماني جندته السفارة الاماراتية وتم فضحها سابقا

لا تصبحوا كالقطيع وساذجين

عندكم الأمن السيبراني السعودي سيخبركم بالحقيقة وهناك آلاف التقنيين السعوديين#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية pic.twitter.com/9MDwmd9Tt1 — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

حاليا ًتورطت حكومة #ابوظبي في تركيبها للمقطع وبدأت تتكشف قذارتهم

جاءت أوامر لذباب #ابوظبي بأن ينشروا أن التسجيلات من قطر في حال فضحهم

لكن الجميع بات يعلم أن #ابوظبي ركبت المقطع وأرسلته لعميلها سعيد جداد في لندن لنشر المقطع#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعودية — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

عُمان والسعودية دم واحد ونسب واحد

وجغرافيا واحده.

والسلطان هيثم رجل شهم يعمل من أجل رفعة عُمان لا من أجل شتات أمر الخليج.

لذلك

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ



سيتضح من المتسبب بهذا قريبًا

#بن_علوي_يتامر_ضد_السعوديه pic.twitter.com/RwkWY4q1TQ — عزان الحوسني (@Azzan1060) May 22, 2020

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

عندما يتمعن العاقل بما يحصل ستترأى له الحقائق كأشعة الشمس .

مقطع مركب ومعدل ببرامج خاصه وجهزوا له ذبابهم الإلكتروني المرتزق بالعده والمال

مآلهم الفشل باذن الله

حفظ الله عمان ومحبي عمان — الحارثي -عمان مجد يتجدد (@alharthy_001) May 22, 2020

🌿من تكتك الدحالين الغبي بهدف تمرير كذبتهم أوقفوا حساب الشاهين وبعض الحسابات العُمانية المؤثرة في التصدي لهم حتى لا يتصدوا لفريتهم الغبية🌿#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه pic.twitter.com/6FXagqjR3L — حمد بن سالم 🇴🇲 {الإمبراطورية العُمانية كالشمس} (@HSalalawi) May 22, 2020

وأثارت الحملة التي أطلقتها سلطنة عمان لرأب الصدع الخليجي، غضب أبوظبي يد الشر في المنطقة، إذ تقود سلطنة عمان مبادرة يدعمها بشدة السلطان هيثم بن طارق لحل النزاع الخليجي وعودة العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها.

وفي هذا السياق ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية استقبل السلطان هيثم، اليوم الخميس، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

هذا وتأتي زيارة “آل ثاني” إلى مسقط بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من سلطان عمان، وجرى خلاله استعراض “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية”.

ويرجح محللون أن دخول سلطنة عمان وبقوة على خط الوساطة لإنهاء الأزمة الخليجية يؤشر إلى وجود “مبادرة عمانية للمّ الشمل الخليجي”، بعد ثلاث سنوات من القطيعة.

ويرى هؤلاء المحللون أن هذه الاتصالات والمشاورات التي جرت وتجري بين قطر والكويت وسلطنة عمان، والاتصالات التي قام بها سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك، قد حملت تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف إلى استكمال جهود الوساطة الكويتية الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية، ورفع الحصار عن قطر، وهي الأزمة التي ستدخل عامها الرابع في الخامس من يونيو المقبل.