فلسطين توجه صفعة للإمارات و”كوهين” يشمت بـ”عيال زايد”: “بصقوا على وجوهكم”

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسلم مساعدات طبية إماراتية وصلت إليها عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، في أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية، عن مصادر مطلعة قولها، إن رفض استلام المساعدات جاء كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسراً للتطبيع بين الإمارات والسعودية.

وفي السياق، أكد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، خبر الرفض الفلسطيني، معبراً عن شماتته بالإمارات، قائلاً: “يا شماتة يا خليجيين، الفلسطينيين بصقوا على وجوهكم وقالوا مش عايزين مساعاداتكم”.

وأضاف كوهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا قلت لكم حرام على كل قرش، فقراء بلدكم أولى”، وفق تعبيره.

يا شماتة يا خليجيين. الفلسطينيين بصقوا على وجوهكم وقالوا مش عايزين مساعاداتكم.

انا قلت لكم حرام على كل قرش.

فقرا ء بلدكم اولى. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 21, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرفض الفلسطيني لاستلام المساعدات الطبية، مشيدين بالصفعة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية للإمارات ورفضها أن تكون هذه الطريقة ممراً للتطبيع مع إسرائيل.

لان هدف هذي المساعدات هو كسر الحظر على الرحلات الى اسرائيل وكسر الحاجز النفسي وبداية التطبيع عبر رحلات منتظمة مستقبلا. — علي بابا (@TYwMXzis7lGVc4n) May 21, 2020

مساعدات مرتزقة الامارات عملاء ايران واسرائيل بالوطن العربي… لا يريدها شعب فلسطين العربي الحر … امارات الشر امارات اسرائيل — sniper Q (@sniperQ7) May 21, 2020

اللهم انصر فلسطين ويرد القدس للمسلمين — mak mak mak mak (@Aboahmad373M) May 21, 2020

أنا خليجي وتصرفات الإمارات التطبيعية لا تمثلني ونستنكرها — عاصفة المرض💀🇰🇼 (@Alblogy) May 21, 2020

هذه هي عزة النفس

لا تعرف الفقر ولا الحاجة ولا الجوع ولا الحرمان

تحتاجون أن تتعلمو من الفلسيطيتين عزة النفس — أبوـشلـغـم 🇮🇶 (@AbO__ShAlGM_313) May 21, 2020

لن تجد على الارض من هو اكرم من عرب الخليج ولن تجد على الارض نفسا اعز من الفلسطينيين — abdullah selmanoğlu (@selmanoglu2006) May 21, 2020

الشعب الفلسطيني قبل انا تغتصبون ارضه كان يرسل المساعدات لاهلنا في الخليج وعندما يساعدونا فهذا رد دين عليهم وليس صدقه منهم . لاتخليني اعصب عليك ايدي . — Jamal yazgi (@JJazgi) May 21, 2020

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.

وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.

وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خط سير الطائرة الإماراتية، حيث يظهر أنها أقلعت من الإمارات تجاه العراق ثم إلى البحر المتوسط عبر سوريا ومنها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلية وسط تل أبيب.

מי היה מאמין: מטוס איתיחאד נחת לראשונה אי פעם בישראל בטיסה ישירה מאבו דאבי 🇦🇪🇮🇱. לדעתי בגלל שהסעודים לא אשרו מסלול קצר, המטוס טס מעל כווית, עיראק וטורקיה. אולי עידן חדש. @ynetalerts @DanielSal_87 @eliorlevy pic.twitter.com/697lANvd9I — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020

كما أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، وجود الطائرة الإماراتية على مدرج المطار الإسرائيلي، فيما ظهرت وهي تفرغ شحنات المساعدات الموجودة بداخلها، حيث يعتبر الحدث الأول من نوعه وينذر بإعلان الإمارات علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، حيث لم يسبق لأي دولة عربية أن سيرت رحلة جوية لإسرائيل.

◾في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها

✈



⭕طائرة إماراتية تابعة لشركة "#الاتحاد للطيران" تحطّ في #مطار "#بن_غوريون" الإسرائيلي!🇮🇱🇦🇪



العلاقة الغرامية بين "تل أبيب" وأبوظبي باتت مفضوحة وعلى أعين الجميع! pic.twitter.com/iL2HAImuVr — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 20, 2020

وفي وقت سابق اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والوطن العربي بموجة غضب كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً يوثق تصويراً داخل طائرة نقل خاصة “فارهة” خصصتها الإمارات لنقل الإسرائيليين العالقين في دولة المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.