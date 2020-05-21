فلسطين توجه صفعة للإمارات و”كوهين” يشمت بـ”عيال زايد”: “بصقوا على وجوهكم”

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسلم مساعدات طبية إماراتية وصلت إليها عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، في أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.
ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية، عن مصادر مطلعة قولها، إن رفض استلام المساعدات جاء كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسراً للتطبيع بين الإمارات والسعودية.
وفي السياق، أكد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، خبر الرفض الفلسطيني، معبراً عن شماتته بالإمارات، قائلاً: “يا شماتة يا خليجيين، الفلسطينيين بصقوا على وجوهكم وقالوا مش عايزين مساعاداتكم”.
وأضاف كوهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا قلت لكم حرام على كل قرش، فقراء بلدكم أولى”، وفق تعبيره.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرفض الفلسطيني لاستلام المساعدات الطبية، مشيدين بالصفعة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية للإمارات ورفضها أن تكون هذه الطريقة ممراً للتطبيع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.
وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.
وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خط سير الطائرة الإماراتية، حيث يظهر أنها أقلعت من الإمارات تجاه العراق ثم إلى البحر المتوسط عبر سوريا ومنها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلية وسط تل أبيب.
كما أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، وجود الطائرة الإماراتية على مدرج المطار الإسرائيلي، فيما ظهرت وهي تفرغ شحنات المساعدات الموجودة بداخلها، حيث يعتبر الحدث الأول من نوعه وينذر بإعلان الإمارات علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، حيث لم يسبق لأي دولة عربية أن سيرت رحلة جوية لإسرائيل.
وفي وقت سابق اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والوطن العربي بموجة غضب كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً يوثق تصويراً داخل طائرة نقل خاصة “فارهة” خصصتها الإمارات لنقل الإسرائيليين العالقين في دولة المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.