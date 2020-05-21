“شاهد” امرأة في الكويت تمارس وقاحتها علناً في نهار رمضان والامن يلقي القبض عليها!

ضبط رجال الأمن الكويتي امرأة من جنسية عربية جاهرت بالإفطار في نهار رمضان، بعد مخالفتها لقرار الحظر الكلي بمنطقة السالمية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المخالِفة قاومت القوة الأمنية، وتمت السيطرة عليها من قبل عناصر الأمن النسائية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل عدة قضايا بحقها وتحويلها الى جهة الاختصاص.

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وأكدت أن “الداخلية” تتصدى بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، أو محاولة المساس برجال الأمن، وأنها لن تتهاون في تقديم المخالفين والخارجين عن القانون لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد الكويت حظراً للتجوال أقرته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية الخميس، 5 وفيات، وألف و41 إصابة، و320 حالات تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 18ألفا و609، بينها 129 وفاة، 5 آلاف و205 حالات تعاف.

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