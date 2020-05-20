فيديو| استفز جميع اللبنانيين لصفع طبيب على وجهه وضربه من قبل عناصر بالجيش داخل المستشفى وما حدث صادم!

أقدم عناصر من الجيش اللبناني على الاعتداء على الدكتور اللبناني “لؤي شلبي” في قسم الطوارئ في مستشفى دار الشفاء في مدينة طرابلس، أثناء قيامه بعمله بمعاينة مصاب بطلق ناري ما فجر موجة غضب واسعة بين اللبنانيين على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل أوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الطبيب أراد إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه، رغم أن حالته كانت حرجة جداً.

مزعجة جداً مشاهد اعتداء الجيش على طبيب في الشمال … بالرغم من اي تفصيل المشهد مزعج جداً ومضرّ بصورة ودور وسمعة الجيش اللبناني. #LebaneseArmy pic.twitter.com/ilQXYnoOtg — News📰 Update 🌎 (@LebaneseUpdates) May 20, 2020

وتابعت الوسائل الإعلامية اللبنانية: “ولما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة لعناية عاجلة، تهجم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، علماً بأنه عرّف عن نفسه”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الاعتداء من قبل العساكر بالجيش ضد الطبيب، وقيام أحدهم بصفعه على وجهه، في صورة مهينة للطبيب وللرسالة السامية التي يقدمها.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بعد ساعات من الحادثة بياناً اعتذرت فيه عما حصل، مؤكدة بان ما قام به هؤلاء العسكريون هو عمل فردي لا يمثل المؤسسة ومبادئها بالعمل.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني بأنها اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريين الذين أقدموا على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني بأنها تكنّ كل الاحترام والتقدير للجسم الطبي، ولرسالته الإنسانية السامية، كما وترفض قيادة الجيش اللبناني أي تعرض لأي فرد من الطاقم الطبي تحت أي سبب أو ذريعة.