“يبوس الواوا “.. “شاهد” عارضة أزياء لبنانية تثير ضجة واسعة بصورة “جريئة” مع زوجها الكويتي!

أثارت عارضة الأزياء اللبنانية المقيمة في الكويت، الدانة مودل ضجة عبر السوشيال ميديا، بعد نشرها صوراً جريئة تجمعها بزوجها الكويتي.

وتظهر دانة في الصور بفستان يكشف تفاصيل جسدها، بينما يقوم زوجها بتقبيل بطنها، بطريقة جريئة جعلت الجمهور يُهاجمهما، معتبرين أن هذه الصور شخصية ولا يجب أن تخرج إلى العلن.

وعلق مغرد باسم ابراهيم: “لطيفه بين زوجين في حياتهم الخاصة .. بس ضد النشر بطريقة ذي”.

لطيفه بين زوجين في حياتهم الخاصه .. بس ضد النشر بطريقة ذي — Ibrahim ♉︎ (@ibib95) May 19, 2020

ورأى آخر أن مودل دانة وزوجها يُقلدان الأجانب، وكتب: “لازم تقليد الأجانب يامرضى ياجهلة ياكريهين”.

لازم تقليد الاجانب يامرضى ياجهله ياكريهين — ABDULLAH (@great1920) May 19, 2020

وسخرت أخرى مُتسائلة: “زوجها شقاعد يسوي؟”، فتُجيبها أخرى: “يبوس الواوا”، لتسخر مرة أخرى: “يبوس ولا يشفط ذا”.

يبوس ولا يشفط ذا😭 — ✩ (@cvll2S) May 19, 2020

واعتبرت أسماء أن الصورة تحمل إيحاءات غير لائقة، وعلقت: “يعني ايش؟ممتن لنفسه ولمجهوداته”.

يعني ايش

ممتن لنفسه ولمجهوداته😒 — اسماء (@aaaa__1111) May 19, 2020

ورأت هالة العنبر أن رومانسيتهما مُصطنعة وكتبت : “وايش نسويلك إذا بيبوس بطنك يبوسها بغرفة النوم، تويتر ماله دخل بهالرومانسية المصطنعة”.

واش نسويلك اذا بيبوس بطنك يبوسها بغرفه النوم تويتر ماله دخل بهالوومنسيه المسطنعه — Najla Alanbar (@najla29042013) May 19, 2020

وظهر زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل، المقيمة في الكويت، على الهواء للمرة الأولى، في أحد البرامج، قائلاً إنه لا يفارق زوجته في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها.

بينما ذكرت الدانة مودل أن زوجها يرفض دخولها مجال التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، فضلاً عن أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتطلع للعمل كمقدمة برامج حوارية أو جادة.