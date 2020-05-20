خلال ساعات .. وفاة شاب وإصابة 3 آخرين أحرقوا أنفسهم بحوادث منفصلة في غزة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المحتلة بحالة من الغضب الكبير، عقب تداول مقطع فيديو يوثق إقدام فتى فلسطيني من قطاع غزة، على حرق نفسه بشكل صادم للغاية، وسط تجمع الناس حوله ومحاولتهم إطفاء النيران التي أكلت جسده.

ويظهر من المقطع الذي رصدته “وطن” وتعتذر عن نشره لصعوبته، اشتعال النيران في جسد الفتى الذي كان يسير ببطئ وحوله الناس يحاولون إطفاءه.

ويُسمع من المقطع صراخ الشبان حول الشاب المشتعل وتوصيتهم بعدم وضع ماء على جسده، خلال محاولتهم إطفاء النيران المشتعلة.

وأثار المقطع ردود أفعال واسعة من قبل المغردين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل، والذين تفاعلوا مع المقطع وأظهروا مشاعر الحزن الكبير لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لتدفع فتى في هذا السن على أن ييأس من الحياة بهذه الطريقة، ويقرر إنهاءها بحرق نفسه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الفتى يبلغ من العمر 14 عاماً وتم نقله للمستشفى مصابا بجروحٍ بالغة مساء الأربعاء، بعد إشعاله للنار بنفسه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتوفي في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، توفي شاب يبلغ من العمر (22 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها منذ أيام جراء إحراق نفسه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع قيام شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من مخيم البريج وسط القطاع، بحرق نفسه ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، وإصابة أحد أفراد عائلته لدى محاولته إطفاء النار في جسده.