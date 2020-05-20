تداول واسع للمشهد المحذوف في “البرنس” لدفن محمد رمضان لـِ “ليلى” لهذا السبب

كشف تقرير عن السبب وراء رفض القائمين على قناة “dmc” بمصر، عرض مشهد دفن “ليلى” في مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان.

وتوفيت “ليلى” بجرعة زائدة من المخدرات، ليقوم صديقها “عادل” وشقيقه “رضوان” الذي يقوم بلعب دوره الفنان محمد رمضان، بإجراءات دفنها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، فقد رفض القائمون على القناة عرض المشهد لسببين، أحدهما صعوبته على المشاهد في شهر رمضان، والثاني بسبب مراسم الدفن التي وصفت بأنها “غير شرعية”.

وأضافت الصحيفة أنَّ المشهد تطلب من مخرج العمل محمد سامي، أن يسجّل أغنية جديدة بصوت الفنان أحمد سعد وتم تسجيلها قبل عرض الحلقة بساعات قليلة وتم إدراجها في المشهد المطلوب.

وبينما رفضت قناة “dmc” المصرية عرض المشهد، عرضته قناة “mbc” السعودية.

واثار حذف المشهد جدلاً واسعاً بين متابعي المسسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية .

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس”، و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكريا في ورشة والده، ليجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 .

يذكر أن مسلسل “البرنس” يعرض على قناتي” dmc” و”mbc”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، وآخرين.