وافدون يثيرون غضب العُمانيين بما يفعلونه على سطح أحد المنازل في ظلّ تفشي كورونا!

أثار تجمع لعدد من الوافدين فوق سطح أحد المنازل بسلطنة عمان على مائدة الإفطار في ظل الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد غضباً لدى المغرّدين العُمانيين.
وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، عدداً من الوافدين على سطح أحد المنازل وقد أعدوا إفطاراً جماعياً.
واشار موثّق الفيديو إلى أنّ عدد قاطني البناية السكنية من الوافدين ما بين 30 إلى 40 وافداً، ويفطرون يومياً بشكل جماعي ويؤدون الصلوات مجتمعين.
ولفت المتحدث في الفيديو إلى أنّه أبلغ البلدية عن تصرفات الوافدين، لكنّها لم تفعل شيئاً حيال ذلك.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بالعمل على إنهاء هذه الظاهرة ووضع حد للانتهاكات من غير الملتزمين بالحجر الصحي والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي حادثةٍ أخرى، أوقفت قيادة شرطة محافظة الداخلية وبإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصه بنزوى مجموعة من الوافدين بولاية سمائل بتهمة مزاولة الخياطة ومخالفة قرارات اللجنة العليا القاضية بإيقاف هذه الأنشطة.
وبحسب ما ذكرت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر فقد جرى إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عمان حتى الثلاثاء الى ٢٧، بعد وفاة مقيم مصاب يبلغ من العمر ٣٤ عاماً.