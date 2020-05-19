وافدون يثيرون غضب العُمانيين بما يفعلونه على سطح أحد المنازل في ظلّ تفشي كورونا!

أثار تجمع لعدد من الوافدين فوق سطح أحد المنازل بسلطنة عمان على مائدة الإفطار في ظل الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد غضباً لدى المغرّدين العُمانيين.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، عدداً من الوافدين على سطح أحد المنازل وقد أعدوا إفطاراً جماعياً.

واشار موثّق الفيديو إلى أنّ عدد قاطني البناية السكنية من الوافدين ما بين 30 إلى 40 وافداً، ويفطرون يومياً بشكل جماعي ويؤدون الصلوات مجتمعين.

ولفت المتحدث في الفيديو إلى أنّه أبلغ البلدية عن تصرفات الوافدين، لكنّها لم تفعل شيئاً حيال ذلك.

هذه مناشدة من احد المواطنين بخصوص تجمع العمالة الوافدة للإفطار. pic.twitter.com/UysKhJPUzR — خلفان الناعبي (@e5d46cd1964d49b) May 19, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بالعمل على إنهاء هذه الظاهرة ووضع حد للانتهاكات من غير الملتزمين بالحجر الصحي والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الذي لا يحترم قرارات عمان

لا يجب اطلاقا ان يحترم .

بلاغ للشرطة

لا ترحيب ولا تهاون في عمان

بمن لا يمتثل لقرارات مؤسساتها

بلاغ فوري للشرطة . — المعولي (@almawali_sm) May 19, 2020

سؤال اخر :

لماذا يسمح لمجموعة اشخاص عزابية بالسكن وسط الاحياء والعوائل ؟ — Ahmed Aldaraai (@AhmedAldaraai) May 19, 2020

المشكلة في خروجهم بعدها نقل العدوى من خلال تجمع كهذا



اما لو ما كان في خروج والتزام فالأمور طيبة — عزان الحوسني (@Azzan1060) May 19, 2020

المفروض يبلغ الشرطة ما البلدية — راعي الكهف الحمراء (@64kaf) May 19, 2020

وفي حادثةٍ أخرى، أوقفت قيادة شرطة محافظة الداخلية وبإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصه بنزوى مجموعة من الوافدين بولاية سمائل بتهمة مزاولة الخياطة ومخالفة قرارات اللجنة العليا القاضية بإيقاف هذه الأنشطة.

وبحسب ما ذكرت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر فقد جرى إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

قيادة شرطة محافظة الداخلية وبإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصه بنزوى تستوقف مجموعة من الوافدين بولاية سمائل بتهمة مزاولة الخياطة ومخالفة قرارات اللجنة العليا القاضية بإيقاف هذه الأنشطة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.#شرطة_عمان_السلطانية#التزامكم_نجاح — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2020

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عمان حتى الثلاثاء الى ٢٧، بعد وفاة مقيم مصاب يبلغ من العمر ٣٤ عاماً.