“شاهد” كيف تعاملت الكويت مع مصري عالق على حدود السعودية وعاش في سيارته شهرين
أنقذت السلطات الكويتية، مواطناً مصرياً عالقاً على الحدود مع السعودية بعد أن تقطعت به السبل بسبب إغلاق الحدود في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث عاش أكثر من شهرين في سيارته.
جاء ذلك، بعد أن أشعل الكويتيون مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يناشد فيه مواطن مصري الجهات الرسمية في الكويت بالعمل على إنقاذه وإعادته إلى مصر.
وأظهر مقطع الفيديو، المواطن المصري وهو يناشد الكويت وأميرها لإعادته لمصر خاصة وانه عالق على الحدود منذ 63 يوماً، قائلاً: “كانت عربيات بتعدي بين فترة والتانية وكنت عايش على الصدقة، الأن مفيش عربيات بتعدي خالص من المنطقة”.
وأضاف المواطن المصري: “أنا عايش هنا على الصدقة وولادي في مصر عايشين على الصدقة، وأنا بناشد الكويت وأميرها إني أرجع بلدي وأكون بالعيد في بلدي ووسط ولادي”.
وظهر المواطن المصري في فيديو آخر يقدم شكره للكويت وأميرها على سرعة الاستجابة لطلبه والعمل على إنقاذه وإعادته إلى مصر، مشيراً إلى أنه تجري الترتيبات لعودته إلى دياره في وقت لاحق.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو، مشيدين بالكويت وموقفها في خدمة الوافدين والمصريين، بالرغم من أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها الكويت بين الأمن والمصريين تحديداً.
الجدير ذكره، أن أحداث شغب دارت في الكويت بين مصريين وقوات الأمن، أدت إلى مطالبات بترحيل كافة المصريين إلى أراضيهم، خاصة في ظل اتهامات وجهت للإمارات بإثارة الفتنة بين مصر والكويت عبر تحريض المحجورين صحياً بسبب جائحة كورونا على أعمال الشغب.