“شاهد” كيف تعاملت الكويت مع مصري عالق على حدود السعودية وعاش في سيارته شهرين

أنقذت السلطات الكويتية، مواطناً مصرياً عالقاً على الحدود مع السعودية بعد أن تقطعت به السبل بسبب إغلاق الحدود في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث عاش أكثر من شهرين في سيارته.

جاء ذلك، بعد أن أشعل الكويتيون مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يناشد فيه مواطن مصري الجهات الرسمية في الكويت بالعمل على إنقاذه وإعادته إلى مصر.

وأظهر مقطع الفيديو، المواطن المصري وهو يناشد الكويت وأميرها لإعادته لمصر خاصة وانه عالق على الحدود منذ 63 يوماً، قائلاً: “كانت عربيات بتعدي بين فترة والتانية وكنت عايش على الصدقة، الأن مفيش عربيات بتعدي خالص من المنطقة”.

وأضاف المواطن المصري: “أنا عايش هنا على الصدقة وولادي في مصر عايشين على الصدقة، وأنا بناشد الكويت وأميرها إني أرجع بلدي وأكون بالعيد في بلدي ووسط ولادي”.

السلطات الكويتية تستجيب لسائق مصري تقطعت به السبل تمهيدا لإعادته إلى بلاده#مصر #الكويت pic.twitter.com/XysobG5dcn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2020

وظهر المواطن المصري في فيديو آخر يقدم شكره للكويت وأميرها على سرعة الاستجابة لطلبه والعمل على إنقاذه وإعادته إلى مصر، مشيراً إلى أنه تجري الترتيبات لعودته إلى دياره في وقت لاحق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو، مشيدين بالكويت وموقفها في خدمة الوافدين والمصريين، بالرغم من أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها الكويت بين الأمن والمصريين تحديداً.

مهي بغريبه على اهل الكويت وامير الانسانيه — بوساره (@Mzaj3ale) May 19, 2020

تحياتنا للسلطات الكويتية — Mohammad Khaled (@Mohammad0111980) May 19, 2020

والله الكويت شعب وقيادة محترمين لا بتوع مشاكل ولا توقيع ولا حروب بلد مسالم في حالوا ❤️❤️❤️🇰🇼 — Ahmed (@AhmedEm41962045) May 19, 2020

تلقف الفيديو اهل الكويت ،، واشعلوا تويتر ،، ووصل الامر للسلطه ،، فقامت بما تملي عليها الاخلاق التي جبل عليها اهل الكويت ،، استضافته الدوله على نفقتها وتم توفير الحياه الكريمه له وسيتم تيسير عودته جوا لبلده واطفاله ،،



اللهم الطف بهذا الشعب وبارك في ارضه وارفع عنه البلاء . — بسّام الوليد🇰🇼🇬🇧 (@Monaco92732079) May 19, 2020

جزى الله الكويت اميرا وحكومة وشعبا خيرا وأجزل لهم العطاء،أما هؤلاء فليس لهم حكومة، لهم الله. — عبد الحليم هلال (@akrayyim441) May 19, 2020

استجابة السلطات الكويتية لمعاناة السائق المصري موقف إنساني نبيل ويدل مدى إنسانية دولة الكويت لمساعدة وخدمة المحتاجين مثل هذه الظروف الاستثنائية. — Hassan Kenadid (@HassanKenadid) May 19, 2020

الجدير ذكره، أن أحداث شغب دارت في الكويت بين مصريين وقوات الأمن، أدت إلى مطالبات بترحيل كافة المصريين إلى أراضيهم، خاصة في ظل اتهامات وجهت للإمارات بإثارة الفتنة بين مصر والكويت عبر تحريض المحجورين صحياً بسبب جائحة كورونا على أعمال الشغب.