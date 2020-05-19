دون حساب للشهر الكريم أو اتعاظ من كورونا.. القبض على امرأة و4 رجال بمسقط بتهمة مخلة وهذا ما حدث

أفادت وسائل إعلام عمانية بأن السلطات ألقت القبض على 5 أشخاص في مسقط، بتهمة خدش الحياء العام ونشر مقاطع غير لائقة على مواقع التواصل بالسلطنة.

وبحسب صحف محلية فقد ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على 5 أشخاص بينهم امرأة بتهمة نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمظهر يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل.

هذا وتم إحالة المتهمين الذين لم يراعوا حتى حرمة الشهر الفضيل ولم يتعظوا من فيروس كورونا والظروف التي تمر بها السلطنة، للجهات القضائية لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.

ويتزامن هذا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سلطنة عمان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتوقف معظم الأنشطة الحياتية في السلطنة بشتى المجالات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 119 حالة لعمانيين، و173 حالة لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 5671.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن وفاة مقيم بمرض كورونا يبلغوا من العمر 57 عاماً، ليرتفع عدد الوفيات إلى 26 حالة، تعود 8 حالات منها لمواطنين عمانيين، و 18 مقيم.

وأكدت الوزارة أن 1574 حالة قد تماثلت للشفاء.