“شاهد” احتجاجات وأعمال تخريب واسعة في أبوظبي تتسبب بخسائر فادحة والشرطة عاجزة

شهدت إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات حالة من الفوضى والشغب الكبير، على خلفية تأخر دفع الرواتب للموظفين المواطنين والأجانب لهذا الشهر.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق حالة الفوضى الكبيرة التي خلّفتها أعمال الشغب في أبو ظبي، دون قدرة السلطات الإماراتية على ضبط الموضوع والسيطرة عليه.

أعمال #شغب على نطاق واسع في #أبوظبي بسبب تأخر الرواتب لعدة أشهر .. وخسائر فادحة بعد فشل الشرطة في احتواء الموقف pic.twitter.com/uH8NTLjNle — The Lens – العدسة (@TheLensPost) May 19, 2020

وأوضح المقطع قيام المحتجين بتكسير المحلات والأبواب، وتخريب الممتلكات العامة، كما قيامهم بقلب السيارات الموجودة في الشارع ظهراً على عقب.

ووفق مصادر إعلامية إماراتية، فإن حالة الشغب لا تزال مستمرة، دون قدرة السلطات الإماراتية على فرض سيطرتها على الأمور، مما يضع تخوفات بأن تتدحرج الأمور نحو الأسوأ خلال الساعات والأيام القادمة.

ويأتي هذا الغضب العارم من قبل العمالة والموظفين الإماراتيين، عقب تأخر دفع رواتبهم من قبل المؤسسات العاملين فيها، نظراً للوضع الاقتصادي الذي سببته أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وتعيش الإمارات حالة من حظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي ووقف رحلات السفر وحركة المطارات، وحالة شلل تام أصابت كافة مفاصل الدولة، على إثر وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وحتّم هذا الوضع على السلطات الإماراتية اتخاذ جملة إجراءات وقائية لمحاربة الفيروس، الذي تسبب بكارثة اقتصادية كبيرة لمعظم دول العالم، وبات يهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الإماراتي.