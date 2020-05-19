إيدي كوهين يثير الجدل: رجال أعمال من الخليج في طريقهم لتل أبيب وسأضطر لنشر أسمائهم في هذه الحالة

عاد الأكاديمي الصهيوني المثير للجدل “إيدي كوهين”، لبث دخان الفتنة واللعب على التناقضات بالمجتمعات العربية، بتغريداته التي لا تنفك أن تحمل إشاعات وأخبار كاذبة وفبركات، يسعى فيها كوهين لإثارة الجدل وإثارة البلبلة بين متابعيه العرب.

ونشر الإعلامي الإسرائيلي عبر حسابه بتويتر تغريدة رصدتها (وطن) قال فيها: “رجال أعمال خليجيين بطريقهم لتل أبيب، أتمنى أن تكون زيارة علنية، وفي حال كانت سرية سأضطر لنشر أسمائهم في هذه الحالة”.

عاجل: رجال اعمال خليجيين بطريقهم الى تل ابيب. اتمنى ان تكون زيارة علنية. في حال ستكون سرية سأضطر ان انشر جميع الاسماء.

لا زيارات سرية الى اسرائيل بعد اليوم.

الاسماء موجودة عندي. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 19, 2020

وأضاف مهددا بنشر أسمائهم إذا كانت الزيارة سرية: “لا زيارات سرية لإسرائيل بعد اليوم، الأسماء موجودة عندي”:

وأثارت تغريدة الأكاديمي الإسرائيلي كوهين ردود أفعال عديدة من قبل المغردين، الذين بات معظمهم يفهم نواياه الخبيثة.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “احذروا عدو الله إيدي كوهين، إنه مدرب نفسياً في الموساد الإسرائيلي ويركب على الآلام العربية ليقتنص الفرص”.

#فلسطين_قضيتي احذروا عدو الله إيدي كوهين إنه مدرب نفسيا في الموساد الاسرائيلي ويركب على الألام العربية ليقتنص الفرص

وقد ساهمت بعض القنوات العربية بالترويج له هو استفزازي واصله لبناني وعاش بين العرب ويعلم اوجاع الشعوب

لذلك يصطاد في الماءالعكر

وهو لا يرد على أي اهانة كما تدرب. — الدين الخالص (@PillarsofEeman) May 19, 2020

وتابع: “وقد ساهمت بعض القنوات العربية بالترويج له، هو استفزازي وأصله لبناني وعاش بين العرب، ويعلم أوجاع الشعوب، لذلك يصطاد في المياه العكرة، ولا يرد على أي إهانة كما تدرب”.

فيما قال آخر: “اسمه الحركي “كوهين فرق تسد”، كل الأوتار التي يلعب بها معروفة تماماً، كل ما يفعله لقياس نبض الشارع العربي، وكما نرى الشعوب لها توجه ناحية فلسطين والقضايا العربية”.

لذلك فإسمه الحركي #كوهين_فرق_تسد. كل الاوتار التي يلعب معروفة تماما. كل ما يفعله لقياس نبض الشارع العربي. و كما نري الشعوب لها توجه ناحية #فلسطين و القضايا العربية و الحكومات لها توجه في الحفاظ علي كراسيها للابد. عموما #ايدي_كوهين كل طرقه معروفة و لكن احيانا تصلح مع ضعاف النفوس — Hussein Abd (@drhusseinabd) May 19, 2020

وكان الصحفي الإسرائيلي “باراك رافيد” قال إن مسؤولين أبلغوه، أن طائرة شحن إماراتية تابعة لطيران الاتحاد قادمة من أبوظبي سوف تهبط للمرة الأولى في مطار بن جوريون في تل أبيب الليلة.

وأضاف “رافيد” أنه ليس لدي إسرائيل والإمارات المتحدة علاقات دبلوماسية ولا تقومان بتسيير رحلات طيران مباشرة، مشيرا إلى أن طائرة الشحن التابعة للاتحاد ستكون بدون لوجو يحمل شعار الشركة الإماراتية.

1 BREAKING: For the first time ever an Etihad Airways cargo plane from the UAE will land tonight at Ben Gurion airport in Israel after a direct flight from Abu-Dhabi, Israeli officials tell me — Barak Ravid (@BarakRavid) May 19, 2020

وزعم “رافيد” أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل في معدات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن مسؤولين قالوا إن المساعدات يتم نقلها عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل.