سترون صلاح الدين الخليجي هذه المرة.. ضاحي خلفان يكشف موعد تحرير فلسطين وهوية القائد الذي سيحررها

أثار نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة له توقع فيها موعد تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية”.

تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 18, 2020

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلفان، الذي ينشر بين الحين والآخر تغريدات تعرضه لانتقادات لاذعة، وتكشف فجوة التفكير لدى المسؤولين الإماراتيين والشخصيات الإماراتية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خليك في ليبيا توا😂

الوطية في يد البركان😍✌🏻️الله اكبر ولله الحمد — sajaa99 (@sajaab99) May 18, 2020

حرر جزرك من إيران وحرر نفسك من العبودية وبعدها يصير خير — Abu Fade Salh (@fade_salh) May 18, 2020

الذين سيُحرِّرون فلسطين هم جيشٌ مُسلمٌ من كل الأطياف والأعراق لا يُقاتلون من أجل رواتب ولا قوْميات ولا حدود وإنما يجاهدون لتكون كلمةُ الله هي العُليا وكلمةُ الذين كفروا السُّفلى — Hamad.alhajeri2016F🇦🇪 (@alhajeri2016) May 18, 2020

تحرير فلسطين هي حرب عقيدة، ما كان اللهُ ليُعطي شرَفَ الإنتصار فيها إلا لعباده المُوَّحِّدين المُتوَكِّلين عليه حقَّ توكُّله (الذين إن مكَّنَّاهُم في الأرض أقاموا الصلاةَ وآتوْا الزكاةَ وأمَروا بالمعروف ونَهوْا عن المُنكر) — Hamad.alhajeri2016F🇦🇪 (@alhajeri2016) May 18, 2020

طيب شو رح تكون جنسية والدة من سيحرر جزر الإمارات المحتلة!!!!؟؟ — MISS GHEEDA (@May40712819) May 18, 2020

ما أعتقد ممكن واحد يحررها وفيه عرق فلسطيني . تصدق أن الفلسطن لهم 3000 سنة ماحكموا أنفسهم ولا كان لهم دولة وحاكم منهم😂 — TAMI . (@arabiazz) May 18, 2020

بنكالي هندي المهم تتحرر هذا وعد منك ما — Salman Al Amary (@amary_salman) May 18, 2020

https://twitter.com/hassani_abou/status/1262275333354553351

الجدير ذكره، أن الذباب الإماراتي والسعودي الإلكتروني دشن مؤخراً هشتاق على تويتر بعنوان “#فلسطين_ليست_قضيتي”، وذلك رفضاً لإيلاء القضية الفلسطينية أي اهتمام سواء على المستوى السياسي العربي أو الدولي، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن الإمارات أوقفت منذ عدت سنوات تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، كما أنها تمتنع عن تسديد حصتها الخاصة بفلسطين لدى جامعة الدول العربية، فيما تسعى لإقامة علاقات رسمية واستراتيجية مع إسرائيل.