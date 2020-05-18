سترون صلاح الدين الخليجي هذه المرة.. ضاحي خلفان يكشف موعد تحرير فلسطين وهوية القائد الذي سيحررها
أثار نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة له توقع فيها موعد تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية”.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلفان، الذي ينشر بين الحين والآخر تغريدات تعرضه لانتقادات لاذعة، وتكشف فجوة التفكير لدى المسؤولين الإماراتيين والشخصيات الإماراتية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره، أن الذباب الإماراتي والسعودي الإلكتروني دشن مؤخراً هشتاق على تويتر بعنوان “#فلسطين_ليست_قضيتي”، وذلك رفضاً لإيلاء القضية الفلسطينية أي اهتمام سواء على المستوى السياسي العربي أو الدولي، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن الإمارات أوقفت منذ عدت سنوات تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، كما أنها تمتنع عن تسديد حصتها الخاصة بفلسطين لدى جامعة الدول العربية، فيما تسعى لإقامة علاقات رسمية واستراتيجية مع إسرائيل.