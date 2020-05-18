“شاهد” أردني يكشف عن كارثة غذائية خاصة بـ”البطيخ” في الأردن ورد عاجل من الزراعة بعد موجة غضب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل وغضب واسعين عقب تداول مقطعا مصورا، لمواطن أردني حول ثمار “البطيخ” الموسمية يتحدث فيه عن وجود هرمونات في البطيخ، تؤذي صحة الإنسان.

ويظهر بالمقطع الذي رصدته “وطن”، حديث بين مواطنين أردنيين يقومان بفحص “بطيخة” بجهاز لقياس الهرمونات بالبطيخ، وأثبت الجهاز بأن البطيخ خطر على صحة الإنسان.

وتابع مصور المقطع: “يا إخوان ديروا بالكم تاكلوا بطيخ، هيو على الجهاز، وانا من فترة حاسس في مشكلة بالبطيخ”.

شو قصة البطيخ في الاردن ليش نسبة الحلاوة الزائدة 🤣🤣🤣🇰🇼🇩🇿🇵🇸🇱🇧🇯🇴🌷 pic.twitter.com/4lQKRYv9ht — Mahdi Amer (@MahdiAmer14) May 18, 2020

وتسببت هذه المقاطع في جدل واسع بين الأردنيين الذين عبروا عن تخوفهم الكبير لو صح ما ذكره المتحدث في الفيديو، مطالبين السلطات بسرعة الرد وتوضيح الحقيقة.

وبعد موجة الجدل الواسعة التي سادت مواقع التواصل في هذا الشأن، أطلقت وزارة الزراعة الأردنية بياناً وضحت فيه حقيقة موضوع “الهرمونات” في البطيخ.

وقالت إنه وبعد ما ورد في مقطع الفيديو وإجراء الفحص السريع raoid test لقياس مستوى النيتريت في المنتجات الغذائية، تم تطويرها لخدمة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية بمستوى هذه المادة في الدم أو من مشاكل النقرص، ولكن هذا الفحص لا يستخدم لتحديد صلاحية المنتجات الغذائية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، وهذه المادة تدخل في معظم الصناعات الغذائية واللحوم المصنعة والمعلبات.

وتابع بيان الوزارة بأنه يوجد بشكل طبيعي في معظم المنتجات الزراعية خاصة الحشائي والخضار وبمستويات مختلفة، كما توجد في الفواكه والبطيخ كمكون طبيعي قي هذه المواد ولا يمكن أن يخلو منها أي منتج.

أما بالنسبة للقراءات الموجودة في هذه الأجهزة فهي تعتمد على بيانات الشركة الصانعة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأصناف المختلفة من كل نوع، وهي بالعشرات، حيث تتفاوت نسبة النيتريت فيما بينهما، وكذلك تختلف القراءات حسب درجة النضج والتي تكون أعلى في المراحل السابقة، لوصول المنتج للنضج التسويقي.

واختتم البيان:”وهذا لم يكن جلياً في العينة التي تم فحصها في الفيديو المنشور، وأخيراً لا يوجد أي قوائم في دستور الغذاء الدولي أو منظمة الصحة العالمية لنسب أو مستويات النيتريت في السلع الزراعية المختلفة.”