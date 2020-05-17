“شاهد” حديث “عنصري” لإعلامي عُماني تجاه الوافدين بالسلطنة يثير جدلاً واسعاً: “بنموت بسببهم”

تعرض المذيع ومقدم البرامج العماني المعروف “محمد المخيني” لانتقادات واسعة من قبل مواطنيه، بعد بثه مقطعاً مصوراً تحدث فيه عن الوافدين وارتفاع نسبة الإصابة بينهم بفيروس كورونا المستجد محملا إياهم مسؤولية ذلك، ما استنكره عمانيون ووصفوه بأنه خطاب عنصري وتحريضي.

وظهر “المخيني” خلال مقطع فيديو بثه على صفحته بتويتر ورصدته “وطن”: “ما تلاحظون أن بالأيام الماضية كلها، الأعداد كبيرة حالات الإصابة، ونسبة ما يقارب 80 بالمائة من هذه الأعداد هم الوافدين، معناته أن العمانيين هم أكثر وعي، وهذا يدل على أن الرسالة وصلت لكل عماني على هذه الأرض الطيبة”.

نسبة إصابة الوافدين في تزايد

و على الجهات المعنية ايجاد حل

لهذة الارقام الهائله ألي نشوفها تزيد يوم بعد يوم

و المشكله هنا نحن المتضررين من ارتفاع هذة الارقام

ايش الحل برايكم !!!#محمد_المخيني

سنابي/ mohama50 #فيروس_كورونا #زيدني_من_التراث pic.twitter.com/bUfO0n3l15 — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) May 16, 2020

وتابع: ” إذن المشكلة يا جماعة من الوافدين، صرنا نخاف نروح الدكان ناخد خضرة وناخد غراض أو نجيب أي حاجة، يعني الواحد وده يظل بالبيت ولكن أشياء ضرورية ما غنى عنها”.

وأضاف في كلمات اعتبرت تحريضية ضد الوافدين: “لا بد المرحلة القادمة النظر بموضوع الوافدين، الوافدين اللي يقتلونا يا جماعة ونموت والسبب هما”.

واستنكر العديد من المغردين العمانيين طرح الإعلامي العماني محمد المخيني للأمر بهذه الصورة، ورد عليه أحد المغردين بقوله: “أن تطالب بإيجاد حلول فذلك شأنك ولن يمنعك أحد”

أن تطالب بإيجاد حلول فذلك شأنك و لن يمنعك أحد

أما أن تتصدر منصات التواصل بهذا الهذيان العنصري المعنون "نحن في خطر بسبب العمال الوافدين" فذلك مما يستوجب الوقوف ضده. تأليب الرأي على العمالة الوافدة الفقيرة التي لولاها لتراكمت قمامتك و فضلاتك و أزكمت الأنوف هو من الإفلاس بمكان.. https://t.co/iqYuhVrlkC — Hamood Alawi (@HamoodAlawi) May 16, 2020

وتابع في هجوم حاد:”أما أن تتصدر منصات التواصل بهذا الهذيان العنصري المعنون “نحن في خطر بسبب العمال الوافدين” فذلك ما يستوجب الوقوف ضده، تأليب الرأي على العمالة الوافدة الفقيرة التي لولاها لتراكمت قمامتك وفضلاتك وأزكمت الأنوف هو من الإفلاس بمكان”

وكتب آخر مهاجما المخيني: “هذا الإنسان وللأسف يحرض الرأي العام بخطابه العنصري هذا، متجاهلاً أن الوافدين هنا ضحايا يتعرضون لهذا المرض بسبب أسلوب المعيشة الذي أجبروا عليه”.

هذا الإنسان وللأسف يحرض الرأي العام بخطابه العنصري هذا متجاهلا أن الوافدين هنا ضحايا يتعرضون لهذا المرض بسبب أسلوب المعيشة الذي أجبروا عليه.



تخيل أن يأتوا بك كعامل ويدفع لك أقل مما يكفي لتسكن بطريقة آدمية، فتضطر لتسكن مع ٧٠ آخرين. ثم تتعرض لوباء ينتشر بسرعة. وتلام لأنك فقير. https://t.co/JS7R4iYyrf — A.Guraiffi (@ali_guraiffi) May 16, 2020

وتابع رافضا تحميل الوافدين ما يفوق طاقتهم وما لا دخل لهم به: “تخيل أن يأتوا بك كعامل ويدفع لك مما يكفي لتسكن بطريقة آدمية، فتضطر لتسكن مع 70 آخرين، ثم تتعرض لوباء ينتشر بسرعة، وتلام لأنك فقير”.

وكتب ثالث: “لا دخل للعامل البسيط الوافد في تكدسه مع آخرين في العمل أو السكن، إنه بسيط لا يشغله شيء أكثر من قوت يومه وعياله”.

لا دخل للعامل البسيط الوافد في تكدسه مع آخرين في العمل أو السكن،

إنه بسيط لا يشغله شيء أكثر من قوت يومه وعياله.

العتب كله على صاحب العمل الذي يجبره على هذه الممارسات،وعلى الدولة أن تجد حلا رادعا لأصحاب العمل وأن تحمي البسطاءمن تجبرهم وتحمي البلادمن خطرهم الكبير ومراهقتهم التجارية — يوسف الزدجالي (@springism414) May 16, 2020

وتابع مطالبا السلطات بمحاسبة المسؤلين عن هؤلاء الوافدين وليس الوافد البسيط: “العتب كله على صاحب العمل الذي يجبره على هذه الممارسات، وعلى الدولة أن تجد حلاً رادعاً لأصحاب العمل وأن تحمي البسطاء ممن تجبرهم، وتحمي البلاد من خطرهم الكبير ومراهقتهم التجارية”.

وتعيش السلطنة حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات العُمانية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي أصاب حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة العُمانية 5 آلاف و186 حالة إصابة مؤكدة منذ بدء الأزمة، وتسبب بوفاة 22 آخرين.

هذا ودشن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، اليوم، مستشفى الجمعية الطبية العمانية المؤقت لعلاج حالات كورونا، في محافظة مسقط ممن يحتاجون إلى التنويم في المستشفى، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويضم المستشفى 64 سرير جاهز لاستقبال المرضى، وجميع طاقم المستشفى من الأطباء المتبرعين من الجمعية العمانية للأطباء وكذلك عدد من المتطوعين.