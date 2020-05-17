أشهر رجال الدين شيعي في لبنان يُحدد موعد عيد الفطر دون رؤية الهلال وهذا ما قاله!

حدد أشهر رجل دين شيعي في لبنان، العلامة محمد حسين فضل الله، موعد عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن يوم الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وأن شهر رمضان الفضيل، سيكون ثلاثين يوماً.

وأصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، اليوم الأحد بياناً، نشرته على صفحته الرسمية في تويتر ورصدته “وطن”، أعلن فيه أن يوم الأحد الواقع فيه 24 أيار/ مايو 2020، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح فضل الله، أنه تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك، بناء على المبنى الفقهي الخاص به، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة، التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال، وإمكان رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى، أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والاستقرار والصحة والعافية.

يذكر، أن مكتب فضل الله، كان قد أعلن قبل ذلك أن أول شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة 24 نيسان/ أبريل.

وفي وقت سابق من اليوم، حددت دولة قطر، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، من الناحية الفلكية، كما حددت الاجازات الممنوحة، حيث أكدت دار التقويم القطري، أن يوم السبت المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.

وأعلنت الدار في بيان لها، اليوم الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها المختصون بها، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 مايو الجاري، ولهذا سيكون يوم السبت 23 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت الدار، أنه سيكون يوم التحري عن هلال العيد، وذلك عند الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثلاثين، مساء بتوقيت الدوحة.