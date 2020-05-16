هل جرى اغتيال عبدالله بن زايد وتكتمت أبوظبي عن الخبر.. فيديوهات تنتشر على “تويتر” وتثير ضجة واسعة

تداول ناشطون ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الإماراتي، بعدما زعم مروجوها انها محاولة اغتيال وزير الخارجية عبدالله بن زايد في أبوظبي.

وأظهرت الفيديوهات “غير الواضحة” والتي سعى متداولوها إلى تثبيت النبأ، وسط صمت في أبوظبي التي لم تعلق على الفيديوهات التي جرى تداولها، جيب يحترق وسط الشارع على ما يبدو جراء ارتفاع درجة الحرارة، ولكن متداولو المقطع قالوا إنها محاولة فاشلة لاغتيال ابن زايد.

وسريعاً تصدر هاشتاج حمل وسم #ماذا_يجري_في_أبوظبي موقع “تويتر”، تفاعل معه النشطاء بشكل واسع إذ تناقلوا ابناء عن نقل عبدالله بن زايد إلى المستشفى عقب الانفجار “الغامض” الذي قالوا إنه محاولة اغتيال إلى المستشفى عبر طائرة اسعاف. دون أي تعقيب من أبوظبي حول ما يجري.

#ماذا_يحدث_في_ابوظبي #موكب_عبدالله_بن_زايد

كما وصلني تم نقل عبدالله بن زايد مباشرة من المستشفى في طائرة هليكوبتر طبية الى المطار ومنها الى لندن عصر اليوم pic.twitter.com/rCcLAcfkRG — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) May 15, 2020

وكان عبدالله بن زايد، قد أطل قبل يومين مادحاً حاكم دبي محمد بن راشد، قائلاً :” إن ابن راشد يعمل دائماً على تحويل التحديات إلى فرص”.

وضمن الهاشتاج المتداول، تناقل مغردون فيديوهات اشتباكات مسلحة قالوا إنها جرت عقب محاولة الاغتيال الفاشلة، ولم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحتها.

#ماذا_يحدث_في_ابوظبي

هل صحيح أنها شبّت بين عيال #المقبور_زايد ؟

أكثروا من الدعاء وإن شاء الله يكون الخبر صحيح وتشب بينهم وما تنطفي إلا بهلاااكهم يا رب pic.twitter.com/UKc0qmAbks — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) May 16, 2020

وقال حساب “بن مانع” على تويتر، إن السلطات الاماراتية، أعلنت حالة الطوارئ في إمارة ابوظبي، وتواجد أمني مكثف على الطرق الرئيسية.

#عاجل



إعلان حالة الطوارئ في إمارة #ابوظبي

وتواجد أمني مكثف على الطرق الرئيسية .. #ماذا_يحدث_في_ابوظبي — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 15, 2020

وتوالت الفيديوهات، إذ نشرت مغردة اخرى فيديو قالت إن شرطة الشارقة أطلقت النار فيه على “المتظاهرين”!

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.

وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.

وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.

وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات إعلامية إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).

وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).