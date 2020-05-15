مفاجأة كبيرة عن الجثة التي عُثر عليها في الكويت مع بداية الحظر الشامل .. لن تصدّقوا!

بعد أسبوع على الجريمة، كشفت المباحث الجنائية في الكويت لغز الجثة المتحللة التي عُثر عليها في منطقة أمغرة .



ووقعت الجريمة عشية دخول الحظر الشامل في الكويت حيز التنفيذ.

وقادت التحريات إلى أن صاحب الجثة “بنغالي” ويعمل حارس بأحد المصانع بمنطقه أمغرة.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية

وتوصل رجال المباحث إلى أن للقتيل صديق كان يتردد عليه وتم التوصل الى مقر سكنه في منطقه الفحيحيل ومداهمته وضبطه.

وبالتفتيش، تم العثور على تلفون ومحفظة المقتول معه واعترف أنه شقيقه، ودخل البلاد بجواز مزور لقتل أخيه الذي كان على علاقة محرمة بزوجته.

واعترف القاتل بأنه ضرب شقيقه وخنقه حتى أزهق روحه، وتم احالته للنيابة وأقفلت القضية.