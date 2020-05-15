فضيحة لكاتبة سعودية نشرت هذا الفيديو للترويج لوجود “انقلاب في قطر” وأصبحت مسخرة!

في فضيحة جديدةٍ تُضاف لسلسلة الفضائح التي تلاحق الكُتاب السعوديين والإماراتيين على حدّ سواء في محاولاتهم المستمرة لإقناع مواطنيهم بوجود “انقلاب في قطر”، وقعت كاتبة سعودية بارزة في شرّ أعمالها .

جاء ذلك، بعدما استخدمت الكاتبة السعودية نورة شنار مقطع فيديو لمقتل مواطن سعودي على يد الشرطة السعودية عام 2015 على أنه اشتباكات تدور في قطر خلال “الانقلاب” المزعوم.

وقالت الكاتبة السعودية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “إطلاق النار مازال مستمر وأنباء عن مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة في قطر إثر نزاع مع تركيا، المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري”.

إطلاق النار مازال مستمر وأنباء عن مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة في قطر إثر نزاع مع تركيا.المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري .

#ماذا_يحدث_في_قطر#انقلاب_في_فطر pic.twitter.com/LtvlMkArlN — نورة شنار (@Norashanar) May 13, 2020

وفي تعليقه على الفييو الذي نشرته الكاتبة السعودية، قال المفكر الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي: “الكذب عارٌ وشنارٌ يا نورة، كيف يتحوّل فيديو مقتل مواطن سعودي بأيدي الشرطة السعودية عام ٢٠١٥ إلى قتال بين القطريين والأتراك عام ٢٠٢٠؟!”.

الكذب عارٌ وشنارٌ يا نورة..

كيف يتحوّل فيديو مقتل مواطن سعودي بأيدي الشرطة #السعودية عام ٢٠١٥ إلى قتال بين القطريين والأتراك عام ٢٠٢٠؟! pic.twitter.com/C0MbKEbK0C — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 15, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي نشرها “الشنقيطي”، معبرين عن استهزائهم بتغريدة المطبلة السعودية.

كما قال محمد العرب كذبون كما يتنفسون — ﮼ابو،احمد،الشهري MBS🇸🇦 (@shehriaz) May 15, 2020

ههههه حتى برمضان يكذبون — فهد ولد ناصر (@fahad51481802) May 15, 2020

ههههه الله يرحمك يابو عدي — فهد المقاطي (@MeXdYnJCYo3r8Tu) May 15, 2020

على هذه الدرجة من الكذب وفي العشر الاواخر من رمضان والله انه اسمك "نورة" متبري منك يفترض يكون "داهية" او "مصيبة" بركب اكثر على مدى انحطاط اخلاقك — Mustafa_0305 (@0305_mustafa) May 15, 2020

هؤلاء يوجهون خطابهم الجهلاء من أتباعهم الذين يصدقونهم بلا وعي — Houssieny Ahmed (@houssieny) May 15, 2020

سبحان الله، لكل من اسمه نصيب، شنار نعم العار والشنار للكاذبين مثيري الفتن، ونصيحة ارفعي قضية لدى المحكمة الشرعية لتغيير اسم العائلة وبسرعة! — fd.ghariri (@f_d_ghariri) May 15, 2020

وفي وقت سابق، خرجت الكاتبة السعودية المحسوبة على النظام نورة شنار، لتزعم مقتل رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بعد فشل انقلابه المزعوم على الأمير تميم بن حمد.

وقالت “شنار” في تغريدتها التي عرضتها لهجوم كبير لنقلها أخبار مكذوبة دون أي دليل أو مصدر:”أنباء عن مقتل حمد بن جاسم سيكتب التاريخ لهذا اليوم عن سقوط تميم في مستنقع التركي بعد الانقلاب المضاد ضد عراب الخراب القطري، تحت حماية القوات التركية.”

وتابعت مروجة للانقلاب المزعوم على خطى الذباب:”لم ينتهي #انقلاب_في_قطر حتى يتم عزل تميم عن الحكم وتعود قطر إلى حضن الخليج.”

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بعاصفة من السخرية والاستهزاء، كونها تحولت من كاتبة معروفة لذبابة تنقل الأكاذيب والمزاعم لمجرد النكاية في قطر وإرضاء النظام السعودي الذي تقتات منه.