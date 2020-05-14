“شياطين الأنس يفسدون المودة والرحمة”.. “شاهد” مقيم مصري يجلط دول الحصار بما قاله عن الحجر الصحي في قطر؟!

أشاد مُقيم مصري بقطر، بالخدمات التي تُقدمها الدولة للمحتجزين في الحجر الصحي، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

واستعرض المقيم المصري تفاصيل إقامته في فندق خمسة نجوم عبر فيديو رصدته “وطن”، وقال فيه: “أول يوم في الحجر الصحي بفندق الموفمبيك، دوحة الخير الله يوسع عليهم الخير ويكتر عليهم الخير يارب”.

وبدأ يستعرض محتويات الغرفة الفندقية وفخامتها، وتوفر جميع الخدمات بها، وتابع تعليقه قائلاً: “هذه الغرفة كلها بكبرها لعبدالله الفقير، جزاهم الله خير بدون ولا مليم ولا تعريفة، الله يشفيهم ويعافيهم ويكتر خيرهم، سواء أمير أو حكومة او شعب، الله يعطيهم بقدر ما يعملون خيراً”.

وعاد ليؤكد ويكرر: ” فندق خمسة نجوم، بالمجان للمواطن وغير المواطن، وأنا مغترب لديهم”.

وأثار المقطع إعجاب ناشطين مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على كرم قطر الذي لم يستغربوه، فكتبت الياسمين: “هذه عوايدها قطر”.

هذه عوايدها قطر 💪🏼♥️ — الياسمين💚 (@lama16465111) May 13, 2020

ووافقتها الرأي أمل والتي علقت قائلة: “ماقال شي غريب عن عادات وسلوم وعوايد قطر”.

ماقال شي غريب عن عادات وسلوم وعوايد قطر — amal.kh (@amalkh15) May 13, 2020

وشبه علي قطر وشعبها بزجاجة العطر التي تترك أثراً طيباً أينما كانت، وكتب: “جزاكم الله خير يا أهل قطر انتم مثل قنينة الطيب وين ما تروح يشم طيبها”.

جزاكم الله خير …… يا اهل قطر انتم مثل قنينة الطيب وين ما تروح يشم طيبها … 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾 — Ali (@Ali_allhakbar) May 13, 2020

ووجه هيثم أحمد رسالة باسم شعب مصر إلى قطر قائلاً: “هذا ما عاهدناه على #قطر نحن كشعب مصر نحب ونعشق أهلنا في قطر قيادة وشعباً، ستزول هذه الغمة عن قريب باذن الله ويرجع الأخ لأخيه ولن يبقى بيننا خائن او عميل او منافق يفرق بين الشعبين، لم ولن نجد من قطر سوى كل خير ولكن بعض شياطين الانس يفسد المودة والرحمة والاخوة بين الشعبين ولكن هانت”.

هذا ما عاهدناه على #قطر

نحن كشعب مصر نحب ونعشق أهلنا في قطر قيادة وشعباً

ستزول هذه الغمة عن قريب باذن الله ويرجع الأخ لأخيه ولن يبقى بيننا خائن او عميل او منافق يفرق بين الشعبين

لم ولن نجد من قطر سوى كل خير ولكن بعض شياطين الانس يفسد المودة والرحمة والاخوة بين الشعبين

ولكن هانت — Haitham Ahmed (@hady_fathi90) May 14, 2020

يأتي هذا المقطع في الوقت الذي يُعاني فيه المصريين من تجاهل حكومتهم لهم في جميع الدول العربية، وتركهم فريسة للمصير المجهول، وبعضهم أثار الشغب في الكويت للضغط على الحكومتين لحل أزمتهم، وآخر تم سحله في السعودية حين حاول الاحتجاج أمام سفارة بلاده، وألقي القبض عليه في وقت لاحق.

ماذا فعل هذا المواطن المصري حتى يتم سحله بهذه الطريقة الهمجية؟

مجرد حديثه عن نيته في التظاهر أمام سفارته والاحتجاج على وضعه كعالق فهذا حقه

هذا تصرف شرطي شائن لايليق بسلطة مسئولة تلتزم بأدنى معايير حقوق الإنسان

خاصة أنه لا توجد جريمة#سحل_مصري_في_السعوديةhttps://t.co/QiSVbV3i80 — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 8, 2020

وكانت وزارة الصحة القطرية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، لترتفع الحصيلة إلى 26 ألفا و539 حالة إصابة.

وأكدت الصحة القطرية تعافي 124 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3143 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها على موقع تويتر، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/hZi2sczB1z — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 13, 2020

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.